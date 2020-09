Kevin Garnett ne voit pas en Gordon Hayward le retour d’un sauveur

« Je ne suis pas coach, je suis simplement un observateur, un étudiant de l’énergie et de l’alchimie. Et je regarde à quoi ressemble la dynamique lorsque Gordon (Hayward) n’en fait pas partie ».

Alors que les Celtics sont en danger, Kevin Garnett ne va pas contribuer à remonter le moral des troupes en évoquant le possible retour de Gordon Hayward, qu’il ne voit pas comme un sauveur.

Connaissant son tempérament, on sent que Kevin Garnett aurait aimé vivre une aventure comme la « bulle ». Pour l’ancien joueur des Celtics, l’environnement créé par la NBA pour terminer sa saison change de nombreux paramètres et notamment la valeur du statut de favori, à cause de l’absence d’avantage du terrain et de fans.

« Si vous m’aviez dit que Miami balayerait Milwaukee comme ça avant le début de la série, je pense que tout le monde aurait répondu que vous étiez fou. Mais c’est comme ça dans la « bulle ». Il n’y a pas le fait de voyager, il n’y a pas d’avantage du terrain. C’est une salle, un parquet, deux panneaux, un ballon, quelques systèmes et c’est parti. La vie dans la « bulle » est intéressante ».

Réintégrer Gordon Hayward sans altérer le rendement des autres cadres

L’alchimie et la cohésion d’un groupe ont en revanche bien plus d’importance dans la « bulle ». Ce qui a notamment fait le succès du Heat, ou encore des Nuggets.

Dans ce contexte, difficile pour Kevin Garnett de voir Gordon Hayward inverser à lui seul la dynamique actuelle depuis le début de la série, mettant également en avant l’impact de Marcus Smart, dont le rôle et le poste seraient amenés à évoluer avec le retour de l’ancien ailier du Jazz.

« J’aime énormément Gordon, » commence-t-il… avant de lâcher les coups. « Je ne sais juste pas où il se situe avec la progression de Jaylen Brown et de Jayson Tatum. Ça ressemble à un trio gagnant, non ? Mais il semble parfois qu’il ne colle pas ou qu’il fait trop d’efforts. Il semble juste qu’il ne corresponde pas aux autres… Sans lui, c’est plus simple pour Marcus Smart de jouer d’une certaine manière. Même chose pour Kemba Walker, Jayson Tatum. Ça semble plus simple quand il y a juste ces trois ou quatre gars ».

Retrouver un Gordon Hayward à 100% physiquement et de nouveau performant au sein du collectif des C’s prendra forcément un peu de temps. C’est pourtant justement ce qui manque à Boston, obligé de réagir cette nuit (02h30) sous peine de se retrouver dos au mur. Mais qui pourrait bien avoir besoin de l’ailier face à la zone floridienne.