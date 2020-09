LeBron James a eu du mal à trouver les mots pour évoquer ce nouveau record. Sélectionné pour la « All-NBA First Team » de la saison 2019-2010, il a ainsi dépassé Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant et Tim Duncan en décrochant une 16e distinction parmi l’une des meilleures équipes de l’année (13 fois dans la première, deux fois dans la deuxième et une fois dans la troisième).

Une fois de plus, une semaine après avoir dépassé Derek Fisher au nombre de victoires en playoffs (162), c’est la régularité de LeBron James qui est récompensée.

« Je suis vraiment chanceux, » a-t-il déclaré en visioconférence. « Je suis un peu à court de mots. J’ai eu la chance de pouvoir prendre soin de mon corps, de le pousser jusqu’à des limites que je ne pensais pas pouvoir atteindre quand j’étais plus jeune. Je ne me suis jamais fixé de limites quant à ce que je pouvais faire dans cette ligue ».

Une « chance » de faire partie des meilleurs joueurs de tous les temps

LeBron James aura marqué l’histoire de la NBA de son empreinte, ce qui ne l’empêche pas d’avoir parfois du mal à réaliser la trace qu’il est en train de laisser, aux côtés de légende comme celles précédemment citées.

« À chaque fois que je suis associé à certains des « GOATS » qui ont pratiqué ce sport, c’est quelque chose d’incroyable, » a-t-il ajouté. « Vous avez également mentionné Timmy D, Kareem, Kobe. Juste quelques-uns des meilleurs joueurs de tous les temps et qui m’ont ouvert la voie. J’espère que je laisserai ce sport, quand j’aurai fini ma carrière, à un niveau encore meilleur que lorsque j’ai commencé, tout ça grâce à ce qu’ils ont fait, au travail de base qu’ils ont accompli, aux exemples qu’ils ont donnés. J’ai la chance d’en faire partie ».