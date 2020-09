All-NBA Teams : un record pour LeBron James, la troisième équipe pour Rudy Gobert

La NBA vient de dévoiler les trois meilleures équipes de la saison et, sans grande surprise, on retrouve Giannis Antetokounmpo, LeBron James, James Harden, Anthony Davis et Luka Doncic dans la All-NBA First Team.

Le « Greek Freak » et le « King » sont élus à l’unanimité (500 points) et c’est d’ailleurs un record pour l’ailier des Lakers, élu pour la 16e fois dans une des meilleures équipes de la saison (13 fois dans la première, deux fois dans la deuxième et une fois dans la troisième). Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant et Tim Duncan se sont eux arrêtés à 15.

Dans la All-NBA Second Team, on retrouve Kawhi Leonard, Nikola Jokic, Damian Lillard, Chris Paul et Pascal Siakam. Ce dernier devance de peu Jayson Tatum et Jimmy Butler, relégués dans la All-NBA Third Team.

Il y sont accompagnés de Rudy Gobert, Ben Simmons et Russell Westbrook. Pour le Français, c’est la troisième fois qu’il est choisi dans une All-NBA Team en quatre ans. En 2017, c’était dans la deuxième équipe de la saison alors que l’an passé, c’était déjà dans la troisième meilleure équipe de la campagne.