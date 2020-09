Télévision : le Game 7 des Clippers et des Nuggets fait bien mieux que celui entre les Raptors et les Celtics

Le sport reprend doucement après la pandémie, et les audiences également : le Game 7 entre Toronto et Boston ce week-end a attiré les foules au Canada avec 2.7 millions de téléspectateurs, meilleure audience de l’histoire dans le pays pour un deuxième tour de playoffs. Mais beaucoup moins de l’autre côté de la frontière avec 4.7 millions de personnes devant TNT pour voir les Celtics se qualifier, la plus mauvaise audience pour un Game 7 au second tour des playoffs depuis Detroit – New Jersey en 2004, selon Sports Media Watch.

Ça suffit toutefois pour se placer dans le Top 10 des meilleurs audiences sportives depuis la Draft NFL fin avril, et réaliser la meilleure audience pour un vendredi, tous programmes confondus, depuis deux mois.

Le Game 1 de la finale de conférence Est n’a de son côté attiré que 4 millions de téléspectateurs, le plus faible total à ce stade de la compétition depuis un Game 5 San Antonio – Utah en 2007.

Par contre, le Game 7 entre les Clippers et les Nuggets a fait mouche : il est venu s’intercaler dans le Top 10 précité avec 5.2 millions de téléspectateurs, deuxième meilleure audience des playoffs derrière le Game 2 entre les Rockets et les Lakers (5.4 millions).

Sans compter les Finals, c’est même la deuxième meilleure audience sur les quatre dernières années pour ESPN, qui retransmettait le match sur le câble, après le Game 6 entre les Warriors et les Rockets l’année dernière.

Les diffuseurs ont dû grimacer en voyant les Nuggets empêcher un duel entre les deux équipes de Los Angeles…