Si, sur le plan sportif, les playoffs de Doc Rivers resteront manqués avec une élimination contre les Nuggets, après avoir mené 3-1 en demi-finale de conférence, en revanche sur le plan social, le coach des Clippers a marqué les esprits avec une prise de parole forte.

Il y a quelques semaines, Doc Rivers, submergé par l’émotion, avait livré sa tristesse suite aux coups de feu contre Jacob Blake. Des mots qui ont touché puisqu’il a reçu une centaine de textos le lendemain.

« J’espérais simplement que les gens m’entendent », a expliqué le coach à The Undefeated. « C’était le fond de ma pensée. Le lendemain, j’ai réalisé que beaucoup l’avaient entendu. J’ai bien évidemment reçu des coups de téléphone de ma famille. Même mon frère, qui ne m’appelle jamais, m’a contacté. C’était cool. Mais je ne voulais pas attirer l’attention sur moi, ce n’était pas mon intention. Je souhaitais que les gens comprennent ce qu’on vit. Je pensais que c’était nécessaire d’en parler. »

« Cela valait le coup de venir ici »

Quelques heures après cette prise de parole, la NBA s’est mise en pause suite au boycott des Bucks. Là encore, pendant les réunions entre la ligue, les joueurs et les coaches, Doc Rivers a fait entendre sa voix.

« J’étais vraiment derrière les joueurs. C’est ça qui me poussait. Je me suis impliqué car je vois les jeunes qui veulent faire quelque chose. C’est une fierté. Je désire qu’ils fassent les choses correctement. C’est ce qu’ils ont fait. Ces jeunes gens ne savent pas le pouvoir qu’ils possèdent. Ils commencent à le découvrir devant nous et c’est, à mes yeux, magnifique. Mon message visait à l’organisation. On ne peut pas tout faire. De plus, j’ai insisté sur le fait qu’on ne pouvait pas tenir un discours d’un côté et seulement avoir 20 % des joueurs qui votent ensuite. Il faut s’impliquer collectivement et ils avaient simplement besoin d’une direction. »

Pour Doc Rivers, ces instants de mobilisation pour plus de justice sociale marqueront cette fin de saison et cette expérience dans la « bulle ». Au-delà de l’aspect sportif.

« Cela valait le coup de venir ici », conclut-il. « La ligue a réalisé un incroyable travail. Les joueurs aussi. Je vais rentrer chez moi en me sentant mal à cause de la défaite, mais concernant la question sociale, on va continuer. »