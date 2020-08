L’immense émotion de Doc Rivers : « On continue d’aimer ce pays et lui ne nous aime pas »

Alors que la reprise de la saison était placée sous le nom de George Floyd, une nouvelle victime des violences policières fait la une de l’actualité. Jacob Blake est actuellement entre la vie et la mort, après s’être fait tirer dessus par des policiers du Wisconsin alors qu’il entrait dans sa voiture.

En signe de contestation, certains joueurs pensent au boycott. De son côté, Doc Rivers a livré son sentiment quelques minutes, durant lesquelles il a été dominé par son émotion, entre larmes aux yeux et voix tremblante.

« C’est tellement triste. Ce qui me choque le plus, c’est de voir la convention des Républicains qui propage cette peur. On entend Donald Trump et les autres parler de peur, mais c’est nous qui sommes tués. C’est nous sur lesquels on tire. C’est nous qui sommes écartés de certains lieux. Nous avons été pendus. Nous avons été abattus. Et tout ce qu’on entend, c’est la peur. C’est incroyable : on continue d’aimer ce pays et lui ne nous aime pas en retour. C’est tellement triste, vraiment. »

« Je devrais seulement être un coach, mais on me rappelle tellement ma couleur de peau. On manifeste et on nous envoie des CRS. Mon père était policier, je sais qu’il y a des bons policiers. On n’essaie pas de déboulonner la police, on veut simplement qu’elle nous protège comme elle le fait avec tout le monde. »

« Je ne voulais pas parler avant le match car c’est tellement dur de continuer de regarder ces images. Inutile d’être noir pour être scandalisé par cette vidéo. Il suffit d’être Américain pour être scandalisé. Dès lors, comment les Républicains peuvent-ils oser parler de peur ? C’est nous qui avons peur. Et ça continue, et les auteurs ne sont pas inquiétés. Breonna Taylor, rien. Tout ce qu’on demande, c’est de respecter la Constitution, pour tout le monde. »