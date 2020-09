Avec l’arrivée de Steve Nash, Joe Harris veut encore plus rester aux Nets

Priorité numéro 1 désignée par les Nets, Joe Harris semble lui aussi comblé par l’arrivée de Steve Nash à la tête de l’équipe. Les deux hommes se sont récemment rencontrés autour d’un café, en compagnie du GM, Sean Marks.

Au cœur des échanges, la situation salariale du joueur qui en termine avec son contrat de deux ans, moyennant 16 millions de dollars au total. « Il est évidemment au courant que je suis free agent », note Joe Harris à propos de Steve Nash. « Je suis l’un des quelques joueurs de l’équipe à être dans cette situation à l’heure actuelle. Il a parlé de comment il me considérait en tant que joueur et il veut que je revienne, que je sois à Brooklyn. »

Une volonté qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd : « Avoir un coach comme Steve Nash, et je suis impatient de voir l’équipe qu’il assemble, c’est un facteur à prendre en compte avec ce qui se passe déjà à Brooklyn et cela en fait évidemment un endroit très séduisant. »

Trouver le bon prix

Steve Nash lui-même a dit vouloir s’appuyer sur ce noyau de joueurs déjà présents, en sachant aussi que « tout peut arriver » dans la ligue.

Avec Joe Harris, la clé sera de s’entendre sur le montant de son prochain contrat. Lui qui vient de réaliser sa meilleure saison en carrière et qui était parti pour une solide série face aux Raptors avant de quitter la « bulle ».

« Mon scénario idéal est que je revienne à Brooklyn, » poursuit le shooteur. « C’est ici qu’on m’a donné ma chance. Je suis resté les quatre dernières années ici. J’adore y vivre, être ici, j’aime de quoi sont fait les Nets. Cette franchise n’a pas d’égal dans la ligue en termes de réputation, de la façon dont on traite les joueurs. Et au final, au regard de l’effectif, nous avons une situation unique dans laquelle on peut vraiment se dire qu’on joue le titre. On ne peut pas en dire autant avec beaucoup d’équipes. »

Seulement, avec les énormes de contrat de Kevin Durant et Kyrie Irving, sans compter ceux de Caris LeVert et Taurean Prince qui vont grimper en flèche, Joe Harris devra faire dans la concession financière pour rester. « On ne sait jamais comment les choses vont se dérouler, la nature de la NBA fait qu’il est parfois difficile de garder tout le monde en place. Mais si l’effectif restait tel qu’il est actuellement, il y aurait beaucoup de talent et de profondeur. »