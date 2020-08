Prolonger Joe Harris, priorité numéro 1 des Nets

Après avoir réalisé le gros coup de l’été 2019 en récupérant Kyrie Irving et Kevin Durant, les Nets seront beaucoup plus calmes en octobre prochain. Avec son duo de superstars, Brooklyn va se mêler à la course au titre, et plutôt que de se placer sur un free agent, la franchise préfère prolonger Joe Harris.

« C’est la priorité numéro 1. C’est aussi simple que ça » annonce le GM Sean Marks au New York Post. « On en a parlé souvent. Nous sommes évidemment très fiers de la trajectoire de Joe, et de ce qu’il est devenu. Et il continue de s’améliorer. Le prolonger et le voir avec ce groupe en feront une priorité pour nous. »

Du côté du joueur, on est touché par cette marque de confiance, mais on se concentre d’abord sur la suite. « Je ne savais même pas qu’il avait dit ça, mais franchement, je ne pense pas vraiment à l’intersaison. En tête, j’essaie surtout de continuer du bon basket et de nous placer dans une position qui nous permette de gagner des matches face aux Raptors. »

20 points de moyenne depuis la reprise

On se souvient tout de même qu’au printemps, il expliquait qu’il était impatient de jouer avec Kevin Durant et Kyrie Irving. « Oui, clairement. Pourquoi ne pas le vouloir ? », déclarait-il avant la suspension de la saison. « Je me suis rapproché de ces deux-là et ce sont d’incroyables joueurs. On sait de quoi ils sont capables en pleine santé et je ne vois personne en NBA qui n’aimerait pas évoluer avec ces joueurs-là. »

Membre du « Big Three » de l’équipe B des Nets, aux côtés de Caris LeVert et Jarrett Allen, Harris tourne à 20 pts de moyenne dans la bulle, avec un superbe 54% à 3-points. De quoi envisager une belle augmentation de salaire alors qu’il touchait 8 millions de dollars par an. On évoque ainsi un salaire annuel entre 12 et 14 millions de dollars, et le nouveau propriétaire des Nets a déjà annoncé qu’il n’avait pas peur de dépenser et de payer la « luxury tax » pour gagner le titre.