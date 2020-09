Pas de retraite en vue pour Jeff Green et Tyson Chandler

Avec le départ à la retraite de Vince Carter, il pourrait se rapprocher tranquillement du titre de joueur le plus âgé de la ligue. Et à 37 ans, Tyson Chandler n’a pas l’intention de raccrocher. The Undefeated rapporte que le pivot des Rockets est ouvert à l’idée de repartir l’année prochaine, après déjà 19 saisons passées dans la grande ligue.

Le pivot a précisé que sa décision dépendra de l’opportunité mais également de « l’état de la planète », vraisemblablement l’évolution de la pandémie de Covid-19.

Signé dans le Texas pour un an au minimum vétéran, Tyson Chandler est parvenu à sa garder sa place dans l’effectif malgré la volonté des dirigeants de se passer de tous leurs intérieurs, à l’instar de Clint Capela.

Avec son rôle à la Udonis Haslem (40 ans) avec le Heat, le pivot a été très peu utilisé en saison régulière et il n’a pas joué la moindre minute durant ces playoffs, hormis pour shooter deux lancers-francs.

Jeff Green, lui, a eu un rôle beaucoup plus important. Arrivé en cours de saison, il a lui aussi confié à The Undefeated son intention de ne pas prendre sa retraite. À 34 ans et après 12 saisons dans la ligue, l’ailier termine sur une bonne note avec les Texas.

Pas toujours le plus régulier, il a tout de même apporté 13 points et 6 rebonds de moyenne lors du premier tour face au Thunder, avant une série face aux Lakers où il a été moins en vue. Son 43% de réussite derrière l’arc dans ces playoffs pourrait être un bon argument pour que les Rockets le prolongent.