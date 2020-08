Jeff Green se rappelle au bon souvenir du Thunder

Du dernier effectif des Sonics, il ne reste plus que lui et Kevin Durant en NBA. À bientôt 34 ans, Jeff Green a connu la fin de l’équipe de Seattle mais aussi les débuts de la franchise du Thunder. À ses côtés, Kevin Durant donc, mais aussi Russell Westbrook et James Harden, arrivés en NBA en 2008 et 2009. Plus de dix ans plus tard, il joue toujours avec Russell Westbrook et James Harden, mais… contre le Thunder. Et cette nuit, il a fait très mal à son ancienne franchise, compilant 22 points, 8 rebonds et 4 passes en sortie de banc. Le tout à 8 sur 12 aux tirs.

« Je connais Jeff depuis que je suis rookie, et notamment comme coéquipier, et je sais de quoi il est capable » rappelle James Harden après la victoire de Houston dans la première manche. « Il a fait du Jeff… Il a confiance en lui. Il créé des actions après un dribble, il est capable de défendre sur tous les postes, de 1 à 5, c’est un playmaker et il offre des tirs aux autres. Il fait des choses qu’il a toujours fait en carrière. Russell absent, on a besoin que les autres élèvent leur niveau de jeu, et Jeff a été agressif. »

On a même vu Jeff Green mener le jeu et son entente avec James Harden a fait très mal à la défense du Thunder. Une belle revanche pour un joueur coupé par le Jazz en cours de saison.

« Ce sera compliqué pour nos adversaires de nous tenir tête en raison de notre effectif. Si on réalise des stops et qu’on se projette en transition, je sais qu’on a la force de frappe nécessaire pour marquer de l’autre côté » estime-t-il dans The Oklahoman. « C’est ce que j’ai vu quand on a fait appel à moi, et c’est ce que j’ai l’intention de faire car je fais partie de quelque chose qui est plus important que ma personne. »

Russell Westbrook absent, Mike D’Antoni avait opté pour Eric Gordon et Danuel House Jr comme titulaires, mais c’est bien son banc qui a permis de faire le break avec des superbes différentiels de +27 et +28 pour Ben McLemore et Jeff Green. « C’est bien et quand Russell reviendra, on aura même un banc encore plus riche » souligne le coach.