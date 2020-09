Sonia Raman, nouvelle assistante des Grizzlies

Même si Niele Ivey a choisi de revenir à Notre Dame, il y aura toujours une femme sur le banc des Grizzlies puisque la franchise a annoncé l’arrivée de Sonia Raman. Depuis douze ans, elle était la coach de l’université du prestigieux MIT, remportant deux titres de conférence en 2018 et 2019, avant d’atteindre la finale cette saison.

Arrivée en 2008 dans le Massachusetts, elle avait réussi à faire progresser le bilan de l’équipe cinq années de suite, et en 2017, elle avait rejoint le Coaches Council for the Alliance of Women Coaches, une assemblée dédiée à la promotion des femmes pour le métier d’entraîneur.

« Je suis très heureuse d’avoir l’opportunité de faire partie du staff des Grizzlies » a-t-elle réagi. « Je suis impatiente d’arriver à Memphis et de travailler avec Taylor, son staff et le jeune noyau de joueurs qui émergent. »

Même satisfaction chez Taylor Jenkins.

« Nous sommes au-delà d’être heureux d’accueillir Sonia aux Grizzlies. Elle est très intelligente et possède cette capacité à enseigner, et c’est une passionnée de ce sport. Elle va être une super recrue pour notre staff. »