Une assistante des Grizzlies retourne en NCAA

C’est un choix qui a forcément beaucoup de sens : après avoir passé dix-sept ans à Notre-Dame comme joueuse puis assistante de la coach Hall of Famer Muffet McGraw, Niele Ivey a été choisie pour prendre la suite de celle-ci, partie à la retraite à la surprise générale après 33 ans à la tête de l’équipe féminine. Niele Ivey n’aura donc passé que quelques mois en NBA, chez des Grizzlies qui étaient huitièmes à l’Ouest avant l’arrêt de la saison.

Son CV au sein de l’université, aux côtés de Muffet McGraw, est impressionnant : championne universitaire comme joueuse en 2001, elle possède un bilan de 385 victoires pour 55 défaites comme assistante, avec sept participations au Final Four, six finales NCAA et un deuxième titre, en 2018.