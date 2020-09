Le cas Chris Paul fait débat chez les Sixers

La direction du Thunder l’affirme clairement : elle n’a aucune idée de ce que l’avenir lui réserve. Une incertitude qui a poussé Billy Donovan à quitter le navire.

Si le club choisit de faire un gros ménage, elle cherchera sans doute à se débarrasser de Chris Paul et malgré son contrat à 85.6 millions de dollars sur deux ans, OKC pourrait avoir moins de mal qu’on l’imagine à trouver preneur.

Comme on l’expliquait hier, il y a peu de joueurs de sa trempe et certaines équipes pensent sûrement avoir besoin d’un « CP3 » pour passer un cap à court terme. Les Bucks y réfléchissent selon le New York Times, tandis que The Ringer assure que le cas du meneur de jeu fait débat chez les Sixers.

Qui dans la balance ?

Philadelphie dispose pourtant d’un des meilleurs créateurs de la ligue en la personne de Ben Simmons.

Mais la franchise est en pleine mutation après un nouvel échec en playoffs et elle pourrait tenter un nouveau coup sur le marché des transferts. Étant donné qu’elle est également intéressée par Billy Donovan, elle pense peut-être à reconstituer ce duo qui a fonctionné dans l’Oklahoma.

Reste que l’équation n’est pas simple à résoudre, alors que le profil de Chris Paul colle beaucoup plus avec celui de Joel Embiid qu’avec celui de Ben Simmons. Mais on n’imagine pas les Sixers troquer un All-Star de tout juste 24 ans pour un de 35 ans et qu’il faudrait donc voir qui d’autre Philly est prêt à céder.

Il existe toutefois un calcul simple : le salaire de Tobias Harris équivaut à celui de Chris Paul. Mais il court sur quatre saisons encore, ce qui signifie qu’il faudrait convaincre le Thunder de reconstruire avec l’ailier de 28 ans…