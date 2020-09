Billy Donovan quitte le Thunder !

D’un « commun accord », les dirigeants du Thunder et Billy Donovan ont décidé de ne pas entamer de discussions sur une prolongation de contrat. « Nous avions prévu de nous réunir à la fin de la saison et de discuter de la meilleure façon d’avancer chacune des parties » écrit le GM Sam Presti dans un communiqué. « Au terme de ces discussions, il est devenu évident que nous ne pouvions pas lui fournir d’informations sur la direction future de l’équipe pour les prochaines saisons et lui donner ainsi le niveau de clarté qu’il souhaite à ce stade de sa carrière. Par conséquent, nous clôturons ce chapitre et pensons avec affection à tout ce qu’il a apporté à l’équipe, à la franchise et à la communauté. Billy aura toujours une place dans la famille Thunder. »

Une fin de collaboration confirmée par l’intéressé : « Cet endroit sera toujours spécial pour nous. Je garderai toujours une haute estime de cette franchise, et je souhaite aux fans et à la franchise le succès qu’ils méritent. »

Arrivé en 2015 en provenance de Florida, en NCAA, Donovan aura atteint les playoffs chaque saison, mais il aura aussi vu son groupe exploser au fil des saisons avec d’abord le départ de Kevin Durant, puis celui de Russell Westbrook, les deux superstars de la franchise. Malgré ça, il avait réussi des miracles cette saison avec un groupe recomposé et rajeuni. Reconnu par ses pairs comme le meilleur entraîneur de l’année, à égalité avec Mike Budenholzer, il semblait le coach idéal pour ce groupe, qui venait de s’incliner en sept manches face aux Rockets.

Mais il se murmure que le Thunder envisage de transférer Chris Paul, dont la cote est très élevée, pour terminer cette reconstruction, et Donovan n’a pas d’assurance sur la suite. Avec quatre équipes en quête d’entraîneur (Chicago, Indiana, New Orleans et Philadelphie), il ne devrait pas manquer de propositions…