Mike Budenholzer et Billy Donovan élus coaches de l’année par le syndicat des entraîneurs

S’il faudra encore patienter avant de connaître le vainqueur du trophée officiel, comme toujours, le syndicat des entraîneurs a déjà voté pour élire son meilleur représentant.



Cette saison, ils sont deux à se partager le titre de meilleur coach puisque ESPN nous informe que Mike Budenholzer et Billy Donovan ont recueilli le plus de voix.

Le coach de Milwaukee, déjà sacré la saison passée, réalise donc le doublé. Un choix logique, tant les Bucks ont dominé la saison régulière (54 victoires, 13 défaites) en affichant le meilleur bilan au moment de la suspension en mars. Pour celui du Thunder, c’est également mérité. On n’attendait pas Oklahoma City à ce niveau (41 victoires, 24 défaites) et pourtant Chris Paul et compagnie vont disputer les playoffs.

Comme souvent, beaucoup de coaches méritent qu’on souligne leur travail et Nick Nurse, Taylor Jenkins, Nate McMillan, Erik Spoelstra, Brad Stevens et Frank Vogel ont également reçu des votes. Il n’a même manqué qu’une seule voix au coach des Raptors pour obtenir trois vainqueurs à égalité !

Cela aurait été inédit, car on a déjà vu une égalité entre deux coaches par le passé. C’était en 2017, quand Mike D’Antoni et Erik Spoelstra n’avaient pas réussi à être départagés.