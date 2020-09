Quel avenir pour Chris Paul ?

Si Oklahoma City a surpris autant de monde cette saison, c’est en bonne partie grâce à l’éternel Chris Paul, redevenu All-Star à 34 ans pour la première fois depuis 2016, et auteur d’un exercice à 17.6 points de moyenne à 49% aux tirs dont 37% à 3-points, 6.7 passes, 5 rebonds ou encore 1.7 interception de moyenne.

Échangé contre Russell Westbrook l’été dernier, personne ne l’imaginait rester à Oklahoma City et pourtant, il a porté la franchise et donné un véritable ADN à une jeune escouade en pleine mutation, qui a finalement rendu les armes aux portes des demi-finales de conférence. Assez pour reconduire l’effectif et tenter d’avancer ?

Personne ne le sait, pas même la direction du club, qui a dû laisser partir son entraîneur Billy Donovan la nuit dernière car incapable de lui fournir des garanties.

« Il est devenu évident que nous ne pouvions pas lui fournir d’informations sur la direction future de l’équipe pour les prochaines saisons et lui donner ainsi le niveau de clarté qu’il souhaite » a ainsi expliqué le GM Sam Presti.

Les Bucks intéressés ?

S’il était free agent comme son désormais ex-coach, CP3 aurait sûrement suivi la même direction que lui. Mais le meneur de jeu possède encore deux années de contrat à 85.6 millions de dollars (la deuxième est une « player option »). Un contrat plus qu’encombrant pour un joueur qui a fêté ses 35 ans en mai et qui fait que, même si le Thunder est prêt à l’échanger, ce n’est pas sûr qu’il trouve facilement preneur.

Reste qu’il y a peu de joueurs de sa trempe au sein de la ligue, qu’il est en bonne santé et qu’il est très productif. Qui pourrait vouloir d’un tel joueur ? Une équipe jeune qui cherche à franchir un cap avec de l’argent à mettre sur un vétéran qui pourrait leur permettre d’atteindre leur objectif. Une équipe comme le Thunder en somme.

Les Pelicans, pour encadrer le duo prometteur Brandon Ingram – Zion Williamson ? Les Suns de Devin Booker ? Les Knicks, qui cherchent toujours un meneur de jeu titulaire et qu’on disait intéressés par son profil il y a quelques mois ? Ou bien les Bucks : selon le New York Times, plusieurs franchises pensent que Milwaukee va se positionner s’il est transférable. Ce serait une énorme valeur ajoutée en terme d’expérience pour une équipe qui a encore échoué à atteindre le sommet, mais à quel prix ?

C’est bien la question désormais, alors que c’est sans doute le bon moment pour le Thunder de faire monter les enchères. La cote de Chris Paul, après cette campagne réussie au Thunder, est à son maximum…