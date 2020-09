Les Celtics annoncent un plan de 25 millions de dollars sur dix ans pour lutter contre les inégalités sociales

Après Michael Jordan et la NBA, ce sont les franchises qui promettent désormais d’agir contre les inégalités ethniques et sociales. Les Celtics viennent par exemple d’annoncer un plan de 25 millions de dollars sur dix ans, notamment pour aider la communauté noire de la région.

Ce plan devrait ainsi multiplier les initiatives pour développer six axes majeurs :

– L’accès équitable à l’éducation

– L’opportunité et l’émancipation économiques

– L’accès équitable aux soins de santé

– La justice pénale et l’application de la loi

– Faire tomber les barrières et construire des ponts entre les communautés

– Le vote et l’engagement civique

Pour décider précisément des projets à mettre en place, un comité exécutif sera mis en place, qui regroupera des investisseurs associés au club, mais également des légendes de la franchise et aussi des membres actuels.

« Notre objectif est d’avoir un impact direct dès maintenant », explique ainsi Jaylen Brown. « Nous n’avons pas besoin de pacifier la situation avec des gestes vides de sens. Nous devons rendre des comptes, comme l’organisation des Celtics et la ville de Boston. L’engagement financier est un premier pas important, mais nous devons nous engager dans ce processus avec des changements à court et à long terme. Le moment est venu ».