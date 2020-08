La NBA promet 300 millions de dollars de dons pour lutter contre les inégalités ethniques

300 millions. La NBA s’est engagée, comme l’avait annoncé Chris Paul, à donner 300 millions de dollars pour aider la communauté noire aux États-Unis, à raison de 30 millions par an sur les dix prochaines années.

L’argent est destiné à la fondation récemment créée conjointement par le syndicat des joueurs et la ligue, qui a pour mission d’offrir plus d’opportunités professionnelles aux personnes issues de la communauté noire afin de tenter de réduire les inégalités ethniques sur le plan économique.

La ligue parle dans son communiqué d’accès et de soutien au lycée et à la fac, ou encore d’aides aux associations qui mènent ce combat sur le terrain. L’objectif étant d’augmenter les chances des jeunes noirs de trouver un premier emploi, de le conserver, et d’avoir des perspectives d’avancement dans leur carrière.

« On a dit que qu’on voulait plus de noirs et de métis dans les directions, plus de noirs à des postes de pouvoir, pas seulement des coachs » décrivait Chris Paul il y a dix jours. « On parle de la direction des organisations. On veut voir ça et on en a parlé à la ligue. Il y a des choses qu’on veut voir se produire. Les maillots en faisaient partie, mais on sait qu’on a besoin d’argent et le fonds va vraiment aider à changer les choses. Je continuerai de dire, jusqu’à ce que je ne sois plus là, à quel point je suis fier de faire partie de la ligue et qu’elle relève ce défi. »