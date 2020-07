Intervention de Michelle Obama et création d’une fondation NBA : le dimanche chargé de Chris Paul

À 100 jours des élections présidentielles américaines, alors qu’elle est lancée en pleine campagne pour promouvoir l’importance de voter, Michelle Obama a discuté avec des joueuses WNBA et des joueurs NBA hier soir pour évoquer ce sujet, a rapporté Chris Paul, président du syndicat des joueurs.

« On va parler de l’importance du vote et de faire entendre sa voix » décrivait le meneur de jeu avant la visioconférence, dans des propos relayés par The Oklahoman. « Je pense qu’il est très important que l’on fasse ça ensemble. Pas avec les joueurs NBA d’un côté et les joueuses WNBA de l’autre, mais tous ensemble. Et de cette façon, nous pouvons nous entendre, partager des histoires. Entendre les femmes parler est puissant. J’ai une femme et évidemment une mère, mais encore plus important, j’ai une fille. Je dois la protéger et m’assurer qu’on la défend, donc merci aux femmes pour ce qu’elles font. »

Mise de départ de 300 millions pour la ligue

Une intervention qui s’inscrit dans ce grand mouvement social qui secoue les États-Unis et entraîne avec lui une NBA plus que jamais impliquée. Le meneur a annoncé hier également – entre sa réunion avec Michelle Obama et son match contre Philadelphie – la création d’une fondation commune entre le syndicat des joueurs et la ligue.

Il espère voir cette dernière mettre 300 millions de dollars sur la table, et précise que ce sont les joueurs qui choisiront les destinations de l’argent.

« On a dit que qu’on voulait plus de noirs et de métis dans les directions, plus de noirs à des postes de pouvoir, pas seulement des coachs. On parle de la direction des organisations. On veut voir ça et on en a parlé à la ligue » explique CP3. « Il y a des choses qu’on veut voir se produire. Les maillots en faisaient partie, mais on sait qu’on a besoin d’argent et le fonds va vraiment aider à changer les choses. Je continuerai de dire, jusqu’à ce que je ne sois plus là, à quel point je suis fier de faire partie de la ligue et qu’elle relève ce défi. »