Michael Jordan et Jordan Brand vont faire don de 100 millions de dollars à des organisations antiracistes

Après un premier communiqué, Michael Jordan a décidé d’agir. Avec sa marque, Jordan Brand, le sextuple champion NBA a ainsi décidé de donner 100 millions de dollars sur les dix prochaines années, à destination « d’organisations luttant contre l’inégalité raciale, pour la justice sociale et un meilleur accès à l’éducation ».

« Jordan Brand, c’est nous, la communauté noire », explique le communiqué.