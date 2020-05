Mort de George Floyd : Michael Jordan réagit à son tour

Alors que les Etats-Unis s’embrasent après la mort de George Floyd, que Kareem Abdul-Jabbar a publié une tribune forte et que Jaylen Brown ou Malcolm Brogdon manifestent, c’est au tour de Michael Jordan de communiquer.

« Je suis profondément attristé, vraiment peiné et carrément en colère. Je vois et je ressens la douleur, l’indignation et la frustration de chacun. Je me range aux côtés de ceux qui dénoncent le racisme et la violence profondément enracinés à l’égard des personnes de couleur dans notre pays. Nous en avons assez. Je n’ai pas les réponses, mais nos voix collectives sont fortes et ne pourront pas être divisées. Nous devons nous écouter les uns les autres, faire preuve de compassion et d’empathie et ne jamais tourner le dos à une brutalité insensée. Nous devons continuer à nous exprimer pacifiquement contre l’injustice et exiger que les responsables rendent des comptes. Notre voix unifiée doit faire pression sur nos dirigeants pour qu’ils changent nos lois, ou nous devons utiliser notre vote pour créer un changement systémique. Chacun d’entre nous doit faire partie de la solution et nous devons travailler ensemble pour garantir la justice pour tous. Je suis de tout cœur avec la famille de George Floyd et avec les innombrables autres personnes dont la vie a été brutalement et insensiblement enlevée par des actes de racisme et d’injustice, » écrit-il dans un communiqué.