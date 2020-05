Violences policières : Jaylen Brown et Malcolm Brogdon manifestent à Atlanta

Originaire de Marietta en Georgie, Jaylen Brown a conduit pendant 15 heures pour rallier Atlanta depuis Boston. Rejoint par Malcolm Brogdon et Justin Anderson, l’ailier des Celtics a participé à une manifestation contre les violences policières et le racisme dans la ville natale de Martin Luther King.

« C’est une manifestation pacifique. Le fait d’être une célébrité, un joueur NBA ne m’exclut absolument pas de ces débats. D’abord, et avant tout, je suis noir et un membre de cette communauté. Nous alertons sur certains injustices dont nous avons été les témoins » explique Jaylen Brown. « En tant que jeune, vous devez écouter notre point de vue. Nos voix doivent être entendues. J’ai 23 ans. Je ne connais pas toutes les réponses. Mais je ressens ce que tout le monde ressent, c’est certain. Ça ne fait aucun doute. »

« On a besoin de plus de leaders »

Tous les deux vice-présidents de l’union des joueurs, Jaylen Brown et Malcolm Brogdon ont pris la parole devant la foule. Depuis des années, les deux multiplient les prises de parole et les actions sociales et humanitaires, et ils ont été rejoints par J. Cole et Lil Yachty.

« C’est un moment important. On a de l’influence aujourd’hui » explique le meneur des Pacers. « On vit un moment historique. Dans quelques années, les gens nous regarderont, nos enfants nous regarderont et ils diront : « On était là ». Mon grand-père a marché aux côtés de Martin Luther King dans les années 60, et il était incroyable. Il serait fier de nous voir tous ici. On doit continuer d’avancer. »

Au passage, Malcolm Brogdon remercie Jaylen Brown pour son implication et son engagement. « Il est le leader de cette offensive, et je suis fier de lui. On a besoin de plus de leaders« .