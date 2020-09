Ja Morant : « J’ai toujours l’impression de ne pas être respecté comme je le mérite »

Contrairement à ses détracteurs, disparus au fil de la saison, Ja Morant a toujours eu une grande confiance en lui. Au point d’avoir fait cette promesse à sa famille au soir de la Draft : « Je leur ai dit que j’allais être élu « Rookie of the Year ». Et de la façon dont j’ai joué sur la première partie de la saison puis dans la « bulle », j’ai le sentiment d’avoir tenu parole ».

L’ascension impressionnante du deuxième choix de la Draft au cours de l’exercice 2020-2021 ne s’est pas faite d’un coup de baguette magique. Le meneur a été bien entouré et a beaucoup travaillé pour pouvoir être à la hauteur du challenge que les Grizzlies lui ont confié : prendre les rênes de l’équipe.

« J’ai juste beaucoup étudié à la vidéo, et je regarde toujours beaucoup de basket, donc je pense que ça m’a donné une longueur d’avance, a-t-il ajouté. Et aussi, mes vétérans m’ont beaucoup aidé, avec un meneur comme Tyus (Jones), qui a été solide toute sa carrière. Et au début, il y avait plus de vétérans que juste Tyus. Ça a beaucoup compté de les avoir, en plus de notre staff, dans ma capacité à m’adapter très rapidement et me permettre de pouvoir jouer ».

Pour ce qui est du « Rookie Wall » auquel Ja Morant a su résister, le meneur met en avant sa préparation d’avant saison, et le staff des Grizzlies. « Pour avoir pris soin de nos corps, nous avoir appris à en prendre soin, et nous dire exactement ce que nous devions faire », ajoutant que la suspension de la saison due au Covid-19 avait également joué un rôle important.

Le fantôme de Zion Williamson

A l’arrivée, les Grizzlies ont réussi une saison exemplaire et Ja Morant a remporté le titre de rookie de l’année. Malgré ça, nombreux lui rappelleront que la lutte pour ce trophée aurait été bien plus compliquée si Zion Williamson, grand favori pour ce titre, avait pu jouer toute la saison. « Un manque de respect » pour l’intéressé, même s’il n’y prête pas vraiment attention, après avoir notamment reçu 99 voix sur 100 lors du vote pour le « Rookie of the Year ».

« Je ne dirais pas que je suis sous-coté, mais j’ai toujours l’impression de ne pas être respecté comme je le mérite, a-t-il poursuivi. « Mais honnêtement, je m’en fous en peu. Je me dis que c’est la rançon du succès, pour ceux qui essaient d’être meilleurs et de se bouger. Je suis quasi certain qu’il y a d’autres top-joueurs dans la ligue qui ressentent la même chose. Moi, même si j’ai gagné le titre de « Rookie de l’année », j’entends toujours des « Il ne le mérite pas », « il est chanceux », « untel ou untel n’a pas joué autant de matchs »… Je m’en fous. Mon nom est sur le trophée, c’est tout ce qui m’importe ».

Autant de bruits de couloir qui serviront de motivation durant l’intersaison pour Ja Morant, déjà prêt à revenir plus fort l’an prochain.