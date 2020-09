Les Clippers coincés dans l’embouteillage créé par les Nuggets

Fatigués lors de la première manche, les Nuggets s’étaient assez reposés avant la deuxième pour rentrer dans leurs adversaires d’entrée et prendre jusqu’à 23 points d’avance au début du deuxième quart-temps. En face, la puissance de feu des Clippers n’a pas fait mieux que ronronner, à l’image d’un Kawhi Leonard à 16 points mais 4/17 aux tirs.

« Ils ont été plus agressifs » reconnaissait celui-ci après la défaite, chez l’OC Register. « Plus agressifs dans leurs prises à deux, pour blinder la raquette sur les pénétrations. On a raté quelques tirs faciles tôt dans la partie, et c’était plié, on est tombé dans du jeu en isolation quand on était plombé. »

Blinder leur partie du terrain, l’objectif de la troupe de défenseurs éclectique de Mike Malone.

« Gary est un très grand défenseur, avec Jerami et Torrey, ils proposent trois types de défense donc ce n’est pas toujours la même qui est proposée à l’adversaire » souligne Monte Morris. « Torrey joue avec son envergure, il peut t’attendre au cercle, te rentrer dedans. Gary a des mains et des pieds rapides. Et Jerami est juste longiligne, il peut contester des tirs, il n’abandonne jamais. Trois catégories différentes. Et on a fait du bon boulot derrière eux pour leur faire voir qu’il y avait du monde. »

Réitérer la performance ce soir

« Leurs principaux attaquants ont vu du monde se dresser devant eux, on voulait leur donner cette impression d’embouteillage » abonde un Nikola Jokic qui offre un quatrième type de défense : le placement en deuxième ligne.

« Il faut leur donner du crédit pour la défense qu’ils nous ont envoyés » souligne Paul George, auteur de 22 points à seulement 7/19 au tir. « Je pense qu’on sait comment attaquer maintenant qu’on en a parlé, mais ils ont fait du bon boulot pour nous entourer, et on doit faire mieux. »

« Maintenant, la question, le défi, c’est de savoir si on peut le refaire dans le Game 3 » interroge Mike Malone. Réponse la nuit prochaine, à partir de 03h00 sur beIN Sports 1, mais peut-être sans Nikola Jokic…