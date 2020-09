Avec l’impact de la crise du Covid-19, Orlando se sépare de trois commentateurs historiques

Si les Kings et les Hornets se sont séparés de commentateurs suite à des accusations de racisme, ce sont beaucoup plus prosaïquement des problèmes d’argent qui viennent d’entraîner trois départs du côté d’Orlando.

La franchise vient ainsi d’annoncer que les contrats de Dennis Neumann, Richie Adubato et Joey Colón ne seraient pas renouvelés. Les deux premiers commentaient les matchs à la radio, en anglais, tandis que le troisième le faisait pour la radio en espagnol. À eux trois, ils ont travaillé pendant 66 ans pour le club floridien…

« Notre entreprise, ainsi que beaucoup d’autres similaires, continuent d’être touchées par la pandémie », a expliqué le PDG du Magic, Alex Martins, à The Athletic. « Nous avons dû prendre des décisions commerciales très difficiles en ces temps sans précédent, et nous avons pris la décision difficile de réorganiser nos efforts en ce qui concerne la radio. À l’avenir, nous diffuserons simultanément nos matchs à la radio et à la télévision. »

Le Magic, qui s’était déjà séparé de 10% de ses employés, va donc continuer de réduire la voilure en utilisant le son des commentateurs TV pour la diffusion radio.

Dans sa 29e saison avec Orlando, Dennis Neumann était le principal commentateur radio du club, en anglais, depuis 22 ans. Ancien coach et assistant, Richie Adubato l’accompagnait depuis 15 ans, même si son rôle avait été réduit ces dernières saisons aux matchs à domicile. De son côté, Joey Colón était également en place depuis 22 ans.