Le Magic se sépare de 10% de ses employés

La crise du Covid-19 continue de faire des dégâts économiques en NBA, et c’est au tour du Magic de se séparer de plusieurs employés à plein temps.

Selon The Athletic, la franchise a ainsi licencié 31 personnes et supprimé 16 emplois non occupés en raison d’une « perte dramatique de revenus ». Cela représenterait environ 10% des effectifs de la franchise.

« Nos activités, comme chez d’autres entreprises, sont fortement touchées par le Covid-19. Nous avons dû prendre des décisions économiques très difficiles en ces temps sans précédent. En raison de cette réalité, nous avons dû prendre la décision très difficile d’évaluer notre structure globale, de la réorganiser et de réduire nos effectifs« écrit Alex Martins, le CEO de la franchise. « Pour une organisation comme la nôtre, dont la mission est centrée sur nos collaborateurs, et qui crée le meilleur environnement de travail possible, ancré dans les valeurs familiales, c’est une situation très difficile à affronter, et ce sera encore plus difficile pour nos collègues qui vont devoir nous quitter. Sachez que nous ne prenons pas cette décision à la légère, et bien que ce soit très difficile pour nos collègues à qui nous devons dire au revoir, c’est une décision qui est également très difficile pour notre organisation. Ce n’est la faute de personne en particulier, et cette décision consiste simplement à être plus efficace dans un environnement post Covid-19 et plus efficace dans cet avenir inconnu auquel nous sommes confrontés. »

Après l’annonce de la suspension de la saison, la famille DeVos, propriétaire de la franchise, avait débloqué deux millions de dollars pour aider les 1 800 employés intérimaires qui travaillent à l’Amway Center.

Des joueurs avaient aussi fait des dons pour subvenir aux besoins des salariés au chômage technique en raison de l’annulation des dix derniers matches à domicile.