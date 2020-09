Les Hornets virent un de leurs commentateurs après un tweet raciste

Leader d’opinion avec des prises de positions fortes et courageuses depuis plusieurs mois, la NBA ne plaisante plus avec les manifestations de racisme en son sein. Après l’éviction du commentateur historique des Kings, Grant Napear, c’est une autre franchise qui a dû procéder à sa chasse aux sorcières en interne.

Selon ESPN, les Hornets ont effectivement licencié John Focke, le commentateur radio de l’équipe, qui avait posté un message incluant un terme raciste sur les réseaux sociaux le 18 août dernier. Le message avait évidemment été supprimé par la suite, et l’intéressé s’était excusé mais le directoire de Charlotte n’a pas oublié.

Correcteur automatique ou pas ?

Après enquête, la franchise de Michael Jordan a estimé que c’était impardonnable et que ça allait à l’encontre de leur « politique sur les réseaux sociaux ».

Pour sa défense, John Focke avait expliqué que c’était le correcteur de son iPhone qui avait écrit « Niggers » au lieu de « Nuggets » dans le tweet : « Shot making in this Jazz-Nuggets game is awesome! Murray and Mitchell going back and forth what a game! » Certains de ses confrères avaient estimé que c’était possible car les deux mots se ressemblent beaucoup, tandis que d’autres avaient expliqué qu’il faut écrire souvent « Niggers » pour que le correcteur automatique le propose.

Sa première saison sera donc sa dernière… et si John Focke était de bonne foi, il se souviendra qu’il faut toujours relire ses messages avant de les poster. Surtout quand on est « la voix » d’une franchise NBA.