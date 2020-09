Giannis Antetokounmpo : « S’il y a une équipe qui peut gagner quatre matchs de suite, c’est nous »

Ralenti après s’être tordu la cheville dans le premier quart-temps de ce Game 3 de nouveau perdu par les Bucks, Giannis Antetokounmpo a assuré après la rencontre qu’il se sentait « très bien ».

« J’aurais pu jouer davantage » a-t-il ajouté, lui qui a compilé 21 points à 7/21 seulement, 16 rebonds et 9 passes en 34 minutes et 54 secondes sur le parquet. Un temps de jeu très raisonnable pour la superstar d’une équipe qui joue sa saison. Mais Mike Budenholzer met un point d’orgue à ne pas épuiser ses joueurs.

« Sur 48 minutes, il faut être bon les 12 dernières. Je pense que c’est important qu’on reste frais et prêt à se battre » répète ainsi l’entraîneur de Milwaukee. « C’est du haut niveau. Jouer aussi dur que ces gars le font en playoffs, je pense que 35 ou 36 minutes de temps de jeu, c’est le plafond. »

Le MVP en titre veut toujours y croire

Sauf que les Bucks ont perdu 40-13 sur ces 12 dernières minutes, alors qu’ils avaient 12 points d’avance : le plus gros différentiel dans un quatrième quart temps de playoffs dans l’histoire de la ligue. « On a joué dur pendant 36 minutes, pas 48 » regrette le MVP en titre.

« On doit le faire 48 minutes, on l’a fait dans le Game 2, ça n’a pas marché, mais on l’a fait. On doit y arriver dans le Game 4, Game 5, Game 6, Game 7. Même si ça ne marche pas, on pourra dormir tranquille. » Le défi est immense maintenant qu’ils sont menés 3-0, car aucune équipe n’a jamais remonté un tel déficit.

Mais Giannis Antetokounmpo veut y croire…

« On se sent bien. Je suis dans un bon état d’esprit. Évidemment, s’il y a une équipe qui peut passer un 4-0, gagner quatre matchs de suite, c’est nous. On doit juste croire en nous, regarder la vidéo, jouer dur. On ne peut pas le faire match après match, mais action après action. On doit croire en nous, on peut le faire. »