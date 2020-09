Miami – Milwaukee : Jimmy Butler superstar !

C’est un Jimmy Butler des grands soirs qui a surgi dans le dernier quart-temps de ce Game 3 face à Milwaukee, alors que les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo, dos au mur, semblaient avoir le match en main (87-75).

Le leader du Heat s’est arraché au sens premier du terme pour remettre les Floridiens dans le droit chemin et a réussi à emmener tout le monde avec lui, par sa détermination. Un effet boule de neige caractérisé par le 40 à 13 infligé aux Bucks dans les 12 dernières minutes.

Le tandem Middleton-Lopez au secours de Giannis Antetokounmpo

Khris Middleton lance les hostilités en se montrant agressif d’entrée avec 8 points dont deux missiles à 3 points qui permettent à Milwaukee de mener la révolte (8-15). Jae Crowder répond également par deux fois de loin, laissant présager une nouvelle bataille féroce entre les deux formations.

Le camp des Bucks retient toutefois son souffle lorsque Giannis Antetokounmpo s’effondre. Sa cheville a légèrement tourné, mais la star des Bucks se relève. Le trio Robinson-Herro-Iguodala fait maintient le Heat dans le coup (24-22), mais les hommes de Mike Buldenhozer sont eux aussi au rendez-vous, à l’image d’un Brook Lopez impeccable en isolation par deux fois(29-30).

A 3 points, Donte DiVincenzo et Eric Bledsoe redonnent de l’air aux Bucks en début de deuxième quart-temps (29-37). Giannis Antetokounmpo n’est pas dans le coup (7 points à la pause à 2/8 au tir, 3/8 au lancer-franc), mais la triplette Middleton-Matthews-Lopez parvient à le seconder.

Le premier hérite de deux lancers suite à une « Flagrant » de Jimmy Butler. Sur la possession suivante, Wes Matthews punit alors le Heat d’un tir à 3 points avant de laisser Brook Lopez conclure un 12-3 sur un drive qui offre 10 longueurs d’avance à Milwaukee (41-51).

Bam Adebayo réveille les troupes floridiennes avec une claquette en haute altitude, un panier à quatre mètres et un alley-oop sur un service de Goran Dragic, mais les Bucks conservent 7 longueurs d’avance à la pause (50-57).

Jusqu’à +14 pour Milwaukee

Milwaukee fait la course en tête au retour des vestiaires mais manque deux occasions d’enfoncer le clou. Les troupes d’Erik Spoelstra ne se font pas prier pour revenir une première fois, s’appuyant Jimmy Butler, auteur de deux paniers à 3 points et de deux lancers qui replacent le Heat en tête (67-66). Puis une seconde, alors que les Bucks, relancés par un Giannis Antetokounmpo à nouveau agressif et efficace, avaient pris 14 longueurs d’avance (87-73), terminant le troisième quart-temps sur un 15-4.

Rien ne laisse pourtant présager un tel trou noir au cours de l’entame de la dernière période. Giannis Antetokounmpo se démarque à nouveau en enchaînant un alley-oop sur une remise en jeu d’Eric Bledsoe et une bonne passe pour Donte DiVicenzo sous le cercle (91-80). Mais là encore, le Heat démontre toute sa ressource, et son leader toute sa détermination.

Jimmy « Buckets » à la rescousse

Dans tous les bons coups, Jimmy Butler plante 9 points dont un dunk en contre-attaque suite à une perte de balle de Brook Lopez qui vient conclure un 12-2 en faveur de Miami. Le temps mort de coach Budenholzer n’y change rien. Dès son retour sur le parquet, Jimmy Butler pousse la série jusqu’à 16-2 en ajoutant deux lancers et un alley-oop servi par Andre Iguodala (96-93).

George Hill au drive et Giannis Antetokounmpo au dunk tentent de relancer la machine, mais le match vient de basculer, et tombe définitivement dans le camp floridien lorsque Jimmy Butler ajoute quatre points de plus avant de ressortir un ballon parfait pour Jae Crowder, auteur du panier à 3 points de la gagne pour couronner sa belle prestation (107-100).

Sonnés, une fois de plus, les Bucks terminent la partie en encaissant un 16-0. Le réveil risque d’être encore plus dur alors que Miami mène à présent 3-0.