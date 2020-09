Jayson Tatum libéré par sa participation au All-Star Game

Avec 25.4 points à 46% aux tirs et 45% derrière l’arc sur ces playoffs, ainsi que 9.3 rebonds et 3.4 passes de moyenne, Jayson Tatum confirme qu’il est passé dans une nouvelle catégorie cette saison, celle des tous meilleurs.

Le déclic : sa participation au match des étoiles en février. « Je devais me prouver à moi-même et au monde entier que je pouvais faire partie de cette élite » explique-t-il chez The Athletic. Il faisait peu de doute, après ses deux premières campagnes, qu’il finirait un jour au All-Star Game. Mais avec la redistribution des cartes à Boston, l’ailier voulait prendre ses responsabilités et toucher les étoiles le plus vite possible.

« Après chaque match je me disais : ‘merde, est-ce que je vais être sélectionné ? Est-ce que je ne vais pas l’être ?’ »

« Je savais que je voulais être ce gars, je savais que j’avais ça en moi » confie-t-il. « Ne pas participer au All-Star Game l’an passé et ne pas jouer comme je le voulais en playoffs, que notre équipe n’ait pas le succès escompté… J’ai le sentiment de m’être mis une très grosse pression avant cette saison, au vu de la façon dont la précédente s’était terminée. Participer au All-Star Game, c’était quelque chose de très important pour moi et quand ça a été annoncé en janvier, j’ai commencé à mieux jouer. »

Les chiffres sont on ne peut plus parlants : avant l’annonce de sa sélection, il tournait à 21.5 points, 44% aux tirs dont 36% à 3-points et après la délivrance, à 27.1 points à 47% dont 46% de loin.

« J’étais bien plus libéré, je pouvais jouer l’esprit tranquille. J’étais vraiment consumé par le fait de participer au All-Star Game, et peut-être que c’était un peu trop. Après chaque match je me disais : ‘Merde, est-ce que je vais être sélectionné ? Est-ce que je ne vais pas l’être ? Quelles sont mes chances ?’ Quand j’ai finalement été sélectionné, je pouvais simplement jouer. Ma confiance a été boostée. » Ses chiffres et la réussite de Boston avec.