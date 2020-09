Preview Playoffs 2020 | LA Clippers (2) – Denver (3)

Finalement, la logique a été respectée au premier tour et les Clippers vont bien défier les Nuggets en demi-finale de conférence. Mais des deux côtés, ce fut compliqué entre une équipe de Los Angeles qui a souffert face à des Mavericks pourtant très diminués, mais portés par Luka Doncic, alors que Denver a bien failli passer à la trappe face au Jazz, Jamal Murray ayant dû sauver son équipe pour arracher un énorme Game 7 qui s’est joué à rien…

MENEURS

Intenable lors du premier tour face à Utah, Jamal Murray va cette fois se frotter à une équipe qui ne lui réussit pas vraiment. Cette saison, le Canadien n’a ainsi tourné qu’à 13.3 points de moyenne, à 37.5% de réussite face aux Clippers, qui peuvent lui envoyer différents défenseurs et ainsi le fatiguer.

Le premier se nomme Patrick Beverley mais le problème, c’est qu’il a raté quasiment l’intégralité de la série face aux Mavericks à cause d’un mollet douloureux. Doc Rivers compte sur lui pour le Game 1 mais son temps de jeu sera-t-il limité ? Dans quelle forme physique sera-t-il vraiment ? Des questions qui risquent de peser, tout comme le fait que Denver doit enchaîner très rapidement (le Game 7 face à Utah était mardi soir…) alors que les Clippers ont pu se reposer un peu. Exténué à la fin du premier tour, Jamal Murray était d’ailleurs très désagréablement surpris d’apprendre, de la bouche d’un journaliste, que la demi-finale de conférence débutait si tôt…

Avantage : Denver

EXTÉRIEURS

Alors que les Clippers vont devoir ralentir Jamal Murray, les Nuggets vont devoir « survivre » sur les ailes. Car en face, Kawhi Leonard et Paul George leur ont posé de gros problèmes cette saison. Le retour de Gary Harris est évidemment une bonne nouvelle pour Mike Malone, qui peut compter sur Torrey Craig et Jerami Grant pour apporter de la défense face aux deux monstres de Los Angeles, alors que Michael Porter Jr sera attendu en attaque.

Reste que les Clippers ont un énorme avantage à exploiter, avec deux des meilleurs « two-way players » de la ligue face à une équipe qui doit de son côté jongler entre des spécialistes défensifs ou offensifs.

Énorme lors du Game 6 face à Dallas, « The Klaw » monte en température et il a rappelé qu’il était capable de prendre le match à son compte quand il le fallait. Les questions sont plutôt sur Paul George, qui n’a réussi que deux bons matchs sur six au premier tour, plombé par la solitude de la « bulle ». L’arrivée des familles devrait donc l’aider mentalement. Reste désormais à transformer ça de façon constante sur le terrain, afin que l’équipe devienne réellement la machine de guerre attendue depuis le début de la saison.

Avantage : LA Clippers

INTÉRIEURS

Comme à la mène et sur les ailes, les Clippers et les Nuggets semblent être construits en négatif puisque Nikola Jokic sera opposé à une raquette qui aura sans doute du mal à le contenir. Ivica Zubac a toutefois fait de gros progrès, et le Croate sera la première lame pour ralentir la technique de son adversaire serbe.

À ses côtés, Marcus Morris sera là pour amener son vice et sa dureté, alors qu’on commence à sérieusement s’inquiéter pour Paul Millsap. En complète perte de vitesse, l’ancien All-Star n’a quasiment pas pesé lors du premier tour, Mike Malone se passant d’ailleurs de lui dans les « money-time » des trois dernières victoires.

Face aux Clippers, les Nuggets auront sans doute besoin de son expérience et de ses muscles à l’intérieur, mais il va falloir qu’il se réveille, alors qu’il n’a pas existé lors des duels face à Los Angeles en saison régulière (2.5 points et 4.0 rebonds en 21.5 minutes de jeu, sur deux rencontres).

Avantage : Denver

LES BANCS

Avec le retour de Gary Harris, Mike Malone retrouve un peu ses rotations, alors que l’entraîneur a dû bricoler depuis l’arrivée dans la « bulle », avec les multiples contaminations au Covid-19 et les nombreuses blessures, Will Barton étant toujours absent, l’ailier ayant même quitté la « bulle » pour trouver une solution pour son genou.

Alors que Monte Morris et Jerami Grant étaient titulaires pour la fin de série face à Utah, permettant de renverser le cours du premier tour avec un meilleur équilibre défensif, l’entraîneur de Denver va-t-il continuer dans cette voie ? Plus solide et plus grand, Gary Harris pourrait prendre la place de Monte Morris face à Paul George, même s’il n’est pas encore dans sa forme optimale. De quoi permettre à Monte Morris, Michael Porter Jr, Torrey Craig et Mason Plumlee d’apporter leurs qualités respectives en sortie de banc.

En face, Doc Rivers a un banc riche, avec Reggie Jackson, Lou Williams, Montrezl Harrell, JaMychal Green et Landry Shamet qui devrait retrouver une place de remplaçant avec le retour de Patrick Beverley.

Un banc capable d’apporter beaucoup plus de points (deuxième sur ces playoffs avec 40.5 points de moyenne) que celui des Nuggets (25.1) mais qui pose aussi des problèmes en défense. Pour les deux coachs, la grande question sera donc celle de l’équilibre entre tous les profils, afin de laisser le moins d’armes possibles à l’adversaire.

Avantage : LA Clippers

LES COACHES

Doc Rivers et Mike Malone ont-ils réellement des certitudes avant d’entamer cette série ? Depuis le début de la saison, les deux hommes cherchent un équilibre dans deux groupes aux problématiques différentes.

Ultra dense sur tous les postes, mais avec des stars qui ont raté le training camp et le début de saison (Paul George), ou qui ont été économisées (Kawhi Leonard), les planètes des Clippers n’ont pour l’instant jamais réussi à s’aligner, et Doc Rivers doit donc toujours jongler afin de trouver des combinaisons qui fonctionnent.

Pour Mike Malone, c’est un peu différent, son équipe ayant eu du mal à se trouver défensivement avant l’interruption de la saison, avant une reprise marquée par les absences. Il a su modifier ses rotations en cours de série face à Utah, sa défense prenant l’eau de toutes parts lors des premiers matchs, mais a-t-il réellement trouvé des solutions pérennes ou seulement camouflé au mieux les trous au premier tour, qui menacent de se rouvrir ?

Égalité

LA CLÉ DE LA SÉRIE

La défense des Nuggets, notamment à 3-points. On surveillera forcément de très près les performances de Paul « Playoff P » George, qui peut faire pencher la balance pour les Clippers s’il retrouve un bon niveau d’adresse.

Néanmoins, l’élément le plus problématique pour Denver reste cette défense, qui a souvent pêché au premier tour, face à un Jazz pourtant privé de Bojan Bogdanovic, et qui s’en remettait à Donovan Mitchell et Mike Conley. Face à des Clippers qui ont infiniment plus de solutions d’attaques, les hommes de Mike Malone peuvent-ils tenir le coup ? Et notamment la ligne à 3-points, alors qu’ils ont eu toutes les peines du monde à le faire face au Jazz ?

SAISON RÉGULIÈRE

LA Clippers 2-1

12 janvier : Denver – LA Clippers 114-104

28 février : LA Clippers – Denver 132-103

12 août : Denver – LA Clippers 111-124

VERDICT

Avec des Nuggets épuisés par leur premier tour face au Jazz, et qui doivent se frotter à une formation des Clippers davantage reposée et armée, ça pourrait très vite mal tourner pour Denver.

Le retour de Gary Harris permet toutefois à Mike Malone d’espérer bousculer cette formation de Los Angeles qui n’affiche pas toujours une grande sérénité, à l’image des séquences où Kawhi Leonard se reposait, face à Dallas, avec un Paul George clairement pas à son meilleur niveau et des remplaçants qui cherchaient leur rythme. Malgré tout, le manque d’équilibre offensif/défensif dans le Colorado semble très difficile à réguler, et l’armada californienne risque bien d’être un problème insoluble, en dépit du talent de Nikola Jokic et Jamal Murray.

LA Clippers 4-2

CALENDRIER

Game 1 : jeudi 3 septembre (03h00 dans la nuit de jeudi à vendredi)

Game 2 : samedi 5 septembre (03h00 dans la nuit de samedi à dimanche)

Game 3 : lundi 7 septembre (00h30 dans la nuit de lundi à mardi)

Game 4 : mercredi 9 septembre (00h30 dans la nuit de mercredi à jeudi)

Game 5 : jeudi 11 septembre (à déterminer si besoin)

Game 6 : dimanche 13 septembre (à déterminer si besoin)

Game 7 : mardi 15 septembre (à déterminer si besoin)