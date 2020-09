Michael Porter Jr. a un compte à régler avec les Clippers

Alors que sa cote était assez élevée à la sortie du lycée, Michael Porter Jr. était passé sur le billard en début de saison universitaire, en novembre 2017. Résultat : il n’avait joué que trois matches avec Missouri.

Si bien qu’à la Draft 2018, l’ailier n’a été choisi qu’en 14e position par les Nuggets. Pourtant, avant Denver, les Clippers avaient eu deux choix de suite (12 et 13e position), mais ils n’ont pas voulu prendre le risque. Car selon eux, parier sur Michael Porter Jr., c’était un très, très mauvais choix…

« Leur médecin est celui qui a écrit, sur mon rapport, un truc qui disait que je n’allais jamais rejouer au basket », se souvient l’ailier des Nuggets pour ESPN. « Donc ce sera fun de jouer contre eux, c’est sûr. »

Les Clippers avaient choisi Miles Bridges (échangé contre Shai Gilgeous-Alexander, sélectionné en 11e position par les Hornets) et Jerome Robinson. Nul doute que la nouvelle opération de Michael Porter Jr. en juillet 2018 avait conforté Los Angeles. Même si deux ans après, le joueur est bien sur les parquets et montre de belles choses.

« Ce fut brutal pour nous », raconte Doc Rivers, en évoquant la difficulté de ne pas drafter Michael Porter Jr. « On a lu le rapport médical et il y avait un drapeau rouge. On avait eu le joueur qu’on voulait (Gilgeous-Alexander) et pour le second choix, c’était dur car tout le monde connaissait le talent brut de Porter Jr. Mais il existait des inquiétudes autour de ses blessures. C’était le seul problème. »

Le joueur a désormais une série complète de playoffs pour prendre sa revanche et prouver aux Clippers qu’ils ont eu tort de faire l’impasse sur lui, en pensant qu’il était perdu pour le basket…