Les Raptors déterminés à rebondir

Nick Nurse a des raisons d’être en colère. Ses Raptors sont passés à côté du Game 1 et se retrouvent dans l’obligation de rebondir ce soir, à partir de 23h30. Après l’entraînement d’hier, le coach de Toronto continuait de ruminer, toujours agacé par le visage que ses troupes ont montré sur ce premier match de la demi-finale de conférence.

« Nous ne sommes pas satisfaits, nous sommes même un peu énervés et nous avons raison de l’être », a-t-il lancé. « Nous ne sommes pas fiers de ce que nous avons fait (dimanche). Il faut savoir vivre avec ça, n’est-ce pas ? Jusqu’à ce que vous ayez une autre chance de vous reprendre, une fois qu’on jettera le ballon en l’air ».

Un problème davantage mental pour Nick Nurse

Les secteurs dans lesquels les Raptors n’ont pas assuré sont nombreux, à écouter Nick Nurse et Fred VanVleet énumérer les points à revoir pour cet acte II.

« Parfois c’est simple, on a juste mal joué », déplore Fred VanVleet. « On ne bougeait pas assez vite, on ne jouait pas assez dur, on ne mettait pas suffisamment de tirs, et on n’a pas respecté le plan de jeu. On n’a pas pris soin du ballon. Et là, avant que l’on s’en rende compte, il y avait déjà un gros écart dans le premier quart-temps (39-23). On a plutôt bien joué le reste du match, mais jamais suffisamment bien pour revenir dans le coup ».

Pour Nick Nurse, le problème a d’abord été mental, et le physique n’a pas suivi. « C’était comme si on avait joué péniblement des deux côtés du parquet », ajoute-t-il. « On ne revenait pas fort pour défendre et on ne poussait pas vraiment le ballon en attaque, on ne faisait pas de coupes franches. C’était un problème de vitesse et d’énergie. Je pense que c’était un problème physique provoqué par notre état mental, qui n’était pas bon ».

L’art du rebond dans l’ADN de l’équipe

L’heure est désormais à la réaction côté canadien. Nick Nurse sait la capacité de son groupe à se reprendre après un mauvais match, les Raptors ayant par exemple, perdu deux matchs de suite qu’une seule fois sur l’année 2020. Hasard du calendrier, ils ont aussi rencontré les Celtics deux fois de suite fin décembre en saison régulière. Et après avoir raté le premier duel, à la maison (118-102), Toronto avait su se racheter en l’emportant 113-97 au TD Garden.

« Notre humeur du jour n’affecte pas vraiment le match de ce mardi » a poursuivi l’entraîneur. « C’est lors de l’entre-deux qu’on verra comment on va se comporter. On a toutefois l’habitude de rebondir. On est une équipe qui a beaucoup su rebondir par le passé, donc espérons que cette référence historique compte pour ce match. On a clairement pris un coup de poing en pleine face. On doit se relever et commencer à jouer, voilà où on en est ».

Au-delà du jeu, Toronto sera également attendu sur l’état d’esprit. Tout donner, pour ne rien regretter, et pouvoir répondre par l’affirmative à ces questions que Marc Gasol se pose après chaque match : « Avez-vous donné le meilleur de vous-même ? Avez-vous fait ce que vous deviez exécuter ? Travaillez-vous aussi dur que possible pour vos coéquipiers ? Faites-vous tout ce qui est en votre pouvoir ? Le seul qui a la réponse, c’est vous-même ».