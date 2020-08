Les Celtics donnent la fessée d’entrée !

En manque de rythme, Toronto souffre le martyr dans ce début de match. Défensivement, les Celtics sont parfaits. Présents sur les lignes de passe, Marcus Smart et sa bande sont tout simplement impressionnants. Réputé pour être un des tous meilleurs défenseurs de la ligue, l’homme de main de Brad Stevens montre aussi de belles choses en attaque grâce à une redoutable adresse (22-12).

Nick Nurse donne de la voix, mais rien ne change. Son équipe n’y arrive pas. Si souvent précieux cette saison, le banc canadien n’apporte pas son rendement habituel. Touché par les fautes (déjà trois !), Pascal Siakam doit sortir… et c’est du banc qu’il assiste à la démonstration collective des Celtics dans ce 1er acte (39-23).

Le naufrage des Raptors

Pas dans le coup offensivement, Toronto doit au moins élever son intensité défensive. Poste haut à 3-points puis sur la ligne des lancers-francs, Serge Ibaka montre la voie à ses coéquipiers et Toronto passe sous la barre des 10 points (39-30). Mais sans s’affoler, Boston retrouve sa force collective. Jaylen Brown et Kemba Walker excellent sur les situations de pick and roll en attaquant le cercle dès qu’ils le peuvent. Pas dans le coup pour l’instant, Jayson Tatum ne force pas et laisse le jeu venir à lui. Son talent fait la différence et il termine cette deuxième mi-temps assez fort tout comme Walker qui, au buzzer, punit la défense canadienne (59-42).

Nick Nurse doit trouver les solutions. Surtout il faut que Fred VanVleet et Pascal Siakam montrent autre chose. Le technicien des Raptors décide de passer en défense de zone 2-3 afin de limiter l’adresse extérieure des Celtics. Malheureusement, le choix n’est pas payant. Smart, Walker et Brown punissent les Canadiens et l’écart ne cesse d’augmenter (70-48).

Sur les quelques séquences offensives où Toronto parvient à déstabiliser la défense adverse, les tirs ouverts des Canadiens ne rentrent pas à l’image de VanVleet qui vit un véritable cauchemar ce soir. Par contre, Boston n’a pas les mêmes problèmes. Même quand les actions sont mal embarquées, Tatum a le talent pour scorer comme bon lui semble. Ses deux tirs à 3-points sont magnifiques tout comme le moulin de Robert Williams III (84-63).

Les champions en titre sont dans le dur, mais ils tentent quand même de revenir dans ce match ou plutôt d’essayer de faire douter les Celtics. Mais Tatum est sur son nuage, et son fadeway au buzzer est un véritable chef d’oeuvre. Il reste 12 minutes et Boston semble maîtriser son sujet (88-73).

Boston régale et s’amuse

Incapables de mettre un tir de loin, mais aussi de sortir sur les shooteurs dans les coins, tout est compliqué pour les Raptors. Ils n’ont malheureusement pas la capacité de renverser ce match et Siakam continue de passer à coté de son match. A l’image de son équipe, la star camerounaise n’y est pas….

Boston continue de réciter son basket en attaque et de gérer assez facilement cette rencontre (96-78). Frustré, Serge Ibaka commet une grosse faute sur Daniel Theis et les esprits s’échauffent. Dominés dans tous les compartiments du jeu, les Raptors souffrent au rebond et les attitudes de certains joueurs ne sont pas bonnes. Les deux entraîneurs décident de faire tourner pour cette fin de match, et Boston termine en roue libre pour infliger leur 1er défaite en playoffs aux Raptors : 112-94.