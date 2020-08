Donovan Mitchell entend poursuivre le combat pour l’égalité aux États-Unis

La semaine dernière, Donovan Mitchell a été l’un des joueurs les plus actifs, via ses réseaux sociaux, pour dénoncer les coups de feu des policiers sur Jacob Blake et, trois mois après le meurtre de George Floyd qui avait également choqué le monde entier, l’arrière star du Jazz a beaucoup appris de ces dernières semaines.

Pour lui, plus question de modérer son discours ou celui de la NBA à l’avenir, si la situation ne change pas.

« Je vais juste continuer à parler avec mon cœur. Si ça ne vous plaît pas, tant pis », a-t-il déclaré. « Ecoutez, c’est notre message. Nous avons traversé tout ça non seulement depuis les six derniers mois, mais aussi pendant 400 ans. S’ils ne veulent pas l’entendre, qu’ils ne regardent pas. Un jour, un professeur m’a dit : « Si tu veux écouter ou faire tes devoirs, alors je vais faire mon travail ». C’est la même approche. Je vais continuer à aller sur le terrain et à utiliser ma voix, et s’ils ne veulent pas écouter et préfèrent continuer à régresser, c’est leur problème ».

Il prend en charge les frais de scolarité des enfants de Jacob Blake

Donovan Mitchell est conscient que l’argent et la notoriété le protègent aujourd’hui mais que tout pourrait s’arrêter. Il retrouverait alors ce sentiment d’insécurité face aux forces de police. « Au bout du compte, je reste un homme noir. La normalité, c’est un truc qu’on n’obtient jamais vraiment, peu importe le nom ou l’argent ».

Malgré le retour inévitable à la compétition, cette nuit à 02h30 pour le Game 6 entre le Jazz et Denver, Donovan Mitchell va continuer de faire son maximum pour que sa voix porte, même à l’intérieur de la « bulle », « à défendre ce que je défends et que nous défendons tous », a-t-il conclu. En attendant de retrouver sa liberté de mouvement, il a débloqué 90 000 dollars pour assurer les frais de scolarité des enfants de Jacob Blake.