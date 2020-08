Toute la Slovénie espère un nouveau miracle de Luka Doncic

Les fans slovènes de Luka Doncic ont pas mal de sommeil en retard depuis le début des playoffs avec la plupart des matchs de la série entre les Mavs et les Clippers programmés à 3h du matin. Mais même les yeux rougis par la fatigue, aucun d’entre ne pouvait se faire à l’idée de passer à côté d’un tel événement.

« C’est le buzz partout en ce moment », relate Luka Stucin, journaliste slovène et rédacteur en chef de TV Arena Sport. « L’heure ne pourrait pas être pire, à 3h du matin en Slovénie. Mais personne ne dort. On regarde Luka ».

Dimanche dernier, lors du seul match programmé à un horaire raisonnable sur le Vieux Continent (à partir de 21h30, comme ce soir), Luka Doncic a régalé ses fans en Europe avec 43 points, 17 rebonds et 13 passes décisives, mais aussi un « game winner » qui a fait le tour de la planète basket (135-133), le tout avec une cheville douloureuse.

Une future icône de son sport ?

Autant en Espagne, où il a débarqué à l’âge de 13 ans pour poursuivre sa formation au Real Madrid, qu’en Slovénie, la « Doncic mania » continue de se propager à vitesse grand V, prenant des proportions inédites, comme lorsque le premier ministre slovène, Janez Jansa, a retweeté le shoot victorieux de Luka Doncic dans le Game 4 !

« Nous pensions qu’en 2017, lorsque notre équipe nationale avait remporté le championnat d’Europe, c’était l’apogée de l’intérêt des Slovènes pour le basket » a ajouté Luka Stucin. « Mais semaine après semaine, jour après jour, Luka nous prouve que nous avions tort. C’est la folie ici. En Slovénie, tous les médias, toutes les personnes qui ont peut-être regardé un match de basket ou deux regardent Luka, écrivent à son sujet, partagent des vidéos. C’est une atmosphère incroyable. On n’avait pas vu autant d’intérêt depuis très, très longtemps ».

En Europe, « Doncic » est désormais le 3e plus gros vendeur de maillots NBA en Europe, alors qu’il était 17e il y a à peine un an. Et comme le souligne Ralph Rivera, directeur général de la NBA Europe et Moyen-Orient, la dynamique n’est pas prête de s’arrêter, la folie autour du prodige des Mavs dépassant le cadre du basket.

« Ce n’est pas une surprise qu’il ait été vraiment bon en entrant dans la NBA et en gagnant le titre de Rookie of the Year » a-t-il rappelé à USA Today. « Mais être dominateur comme il le fait contre les Clippers dès ses premiers playoffs, et en prime time ici en Europe… Nos fans en Europe seront évidemment fiers de lui, mais cela va au-delà en termes d’attraction de nouveaux fans. Comme Tiger Woods au golf, qui a suscité l’intérêt des non-golfeurs pour le golf parce que c’était Tigers Woods, Luka, en tant que personne en plus de la qualité de son jeu, attirera plus de fans en Europe. Parce que les gens s’identifieront à lui, à son passé, à son histoire, et au fait qu’il est un grand joueur européen ».

Prêt à relever le défi

La « hype » qui entoure le meneur 2.0 des Mavs a franchi les frontières de la Slovénie et même de l’Europe depuis quelques années déjà.

Malgré un certain scepticisme à son arrivée aux Etats-Unis, le discours a évolué de l’autre côté de l’Atlantique, et pas qu’un peu, Luka Doncic étant désormais désigné comme la futur star, celle de la future génération.

« Je pense qu’il sera la prochaine étoile transcendante de la ligue » a notamment déclaré Frank Vogel, coach des Lakers. « C’est mon point de vue. C’est tout simplement remarquable ce qu’il fait en ce moment à son âge. Et c’est l’un des joueurs les plus uniques à être arrivé dans cette ligue. Je crois donc qu’il est, si ce n’est la principale, l’une des étoiles transcendantes de la ligue ».

Alors que Kristaps Porzingis manquera encore à l’appel, Luka Doncic sait qu’il va devoir à nouveau sortir un gros match ce soir pour éviter une élimination en six manches. Les conditions sont similaires au Game 4 de dimanche dernier, avec une obligation de gagner pour Dallas. Le meneur de Dallas parviendra-t-il à repousser encore les limites du rationnel ce soir ? Son coach, Rick Carlisle l’en croit capable.

« Le ballon est entre ses mains, et c’est son équipe. C’est ce que je lui ai dit. Son travail consiste à jouer son jeu, à rendre ses coéquipiers aussi bons que possible et à donner confiance aux joueurs autour de lui. Il a déjà fait ces choses dans le Game 4 ».