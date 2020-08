Les Rockets réclament une enquête après la double expulsion de P.J. Tucker et de Dennis Schroder

Ce Game 5 entre les Rockets et le Thunder a été le théâtre d’une altercation entre P.J. Tucker et Dennis Schroder. Sur un écran du premier, le second a laissé « traîner » son avant-bras dans les parties intimes de l’autre en tombant. Tandis que le meneur du Thunder allait se plaindre aux arbitres par rapport à l’écran, P.J. Tucker venait lui demander des explications, en lui assénant un petit coup de boule.

Bilan des opérations : une faute flagrante de niveau 2 pour l’Allemand et l’expulsion des deux hommes.

De cette action, sans trop de conséquence sur la physionomie du match, Billy Donovan retient surtout qu’il s’agissait d’un « écran illégal. Je ne vais même pas spéculer ou rentrer dans la tête de Dennis. Il essayait juste de trouver un moyen pour passer l’écran et s’est fait accrocher. »

Selon ESPN, la ligue a ouvert une enquête sur le coup porté par P.J. Tucker, à l’issue de la rencontre. Mais les Rockets aimeraient qu’elle en fasse de même pour ce qui est du geste de Dennis Schroder.

Les Texans n’ont déjà pas apprécié le geste similaire de Chris Paul, sur Ben McLemore, lors du Game 3. Ils auraient aimé que la ligue se penche également dessus.

« Une situation d’écran s’est produite alors que Schroder tentait de passer à travers l’écran, il a commis un geste inutile et excessif dans l’aine de Tucker« , note James Capers, du corps arbitral, dans son rapport pour justifier les sanctions durant la rencontre. « Tucker a réagi et donné un coup de tête à Schroder. »

« Il a mis P.J. dans une situation délicate », juge, de son côté, Mike D’Antoni. « Je ne sais pas si c’était un coup de poing ou un coup par inadvertance. Qui sait ? Et puis P.J. lui a mis une sorte de coup de boule à l’arrière de la tête, et les arbitres ont décidé de les expulser tous les deux. Je n’ai pas grand-chose à dire. C’est malheureux pour les deux équipes, mais ça arrive. Ce sont les playoffs. »

À voir quelle sera la sanction possible concernant Dennis Schroder. Ce dernier, sur une action tout à fait comparable impliquant DeMarcus Cousins, avait été suspendu un match en 2013.