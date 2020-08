Les Rockets reprennent la main avec autorité : + 34 !

Lors de leur dernière rencontre, Russell Westbrook était en « civil » et Steven Adams sur le terrain et les deux coéquipiers s’étaient pris le bec. Cette fois-ci, les deux joueurs sont face à face et Westbrook signe son retour au jeu d’un petit tir à mi-distance sur la tête du pivot kiwi.

Westbrook est agressif, comme à l’accoutumée, et Houston va peu à peu prendre le dessus en premier quart, avec un 18-7 conclu par James Harden au dunk (12 points en 1er quart) qui met OKC directement dans les cordes. L’écart est finalement à 10 unités après 12 minutes (24-14).

Après le temps fort des Rockets, c’est au tour du Thunder de frapper. Eric Gordon maintient le rythme pour les Texans dans un premier temps mais c’est bien OKC qui a le vent en poupe. Dennis Schröder arrive à 17 points dont un tir impossible et deux 3-points d’affilée, et il donne l’avantage à son équipe sur un 25-12 pour démarrer la période (39-36). Malgré le boulot de Lu Dort, James Harden trouve l’ouverture, sur le tir de loin comme sur la pénétration en puissance, et les Rockets reprennent des couleurs.

A vrai dire, ils sont même devant d’une courte tête à la pause (48-45). Harden (20 points) et Schröder (19 points) se livrent un joli duel à distance, mais les Rockets ont logiquement repris les devants avec leur agressivité offensive, et un Eric Gordon qui supplée parfaitement ses stars.

James Harden insaisissable

Les Rockets ne baissent pas le pied au retour des vestiaires. Ou plutôt si, ils baissent le pied et accélèrent encore. Un 8-0 d’entrée et un 3e quart qui tourne à la déculottée. Harden et Gordon continuent leur chantier en déchirant le rideau défensif du Thunder jusqu’au layup. Houston varie son jeu mais retrouve aussi ses shooteurs extérieurs avec Robert Covington qui se met au diapason et l’écart enfle à +20.

Le Thunder accumule les balles perdues et la tension monte. Schröder se fait rattraper par la patrouille après un coup sous la ceinture sur PJ Tucker qui répliquera d’un (petit) coup de boule. Résultat : les deux hommes sont expulsés !

A 0/9 à 3-points, Dort se fait aussi maltraiter défensivement par Harden qui semble en avoir pris la mesure. A l’image de Shai Gilgeous-Alexander qui est en travers, le Thunder est méconnaissable et si Chris Paul essaie bien de sauver les meubles, il reste un écart quasi insurmontable avant le dernier quart (85-63).

Et pour cause, Billy Donovan et sa troupe ne tardent pas à envoyer les seconds couteaux et agiter le drapeau blanc. Covington poursuit son festival à 3-points pour terminer à 22 points dont 6/11 de loin. Harden finit lui à 31 points à un très efficace 11/15 aux tirs qui compense le retour délicat de Westbrook (3/13 aux tirs). Confortablement en tête, les Rockets s’imposent avec autorité (114-80).

Les contre-performances de Gallinari (1 point en 22 minutes) et SGA (4 points en 34 minutes) ont pesé lourd et le Thunder n’a jamais trouvé de rythme en attaque. OKC est désormais dos au mur, « do or die » lundi soir !