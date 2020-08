Les Wizards devront être patients pour progresser

Depuis leur demi-finale de conférence contre les Celtics en 2017, les Wizards régressent. Ils n’ont plus gagné une série de playoffs depuis trois ans, et les deux dernières saisons ont été décevantes avec 32 et 25 victoires.

Même si le retour en forme, s’il est confirmé, de John Wall va sans doute redonner le sourire à la franchise, les Wizards seront encore loin d’être des candidats au titre ou même à une finale de conférence Est. Et ce ne sera pas pour tout de suite, annonce le nouvel homme fort du club, Tommy Sheppard.

« On n’est pas si loin, mais on a encore du pain sur la planche », explique le GM des Wizards à NBC Sports. « Il n’y aura aucun raccourci de pris. Le plus dur, c’est de faire un pas de côté pour regarder notre équipe et de se dire qu’on peut probablement artificiellement faire progresser cette équipe. »

Comment ?

« On prend deux ou trois joueurs et on gagne alors quelques matches de plus. Dès lors, on a l’impression qu’on est meilleur que la saison passée. Mais on veut gagner à plus long terme. On doit poser des bases pour le futur et je prends cela très au sérieux. »

Les jeunes pousses des Wizards, Rui Hachimura, Troy Brown Jr. ou encore Thomas Bryant et Moe Wagner, sont intéressantes, tandis que Bradley Beal a pris une nouvelle dimension. Le retour de John Wall et le neuvième choix de Draft 2020 pourraient alors servir de renforts de poids pour relancer une franchise en perte de vitesse.