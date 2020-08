Dos au mur, les Blazers avouent qu’ils auront du mal à repartir au combat des playoffs

Les trois jours sans matches, les réunions et globalement l’émotion liée au boycott ont profondément bousculé la « bulle ». Si bien que pour certains, la reprise des playoffs ne va pas se faire sans turbulences.

Par exemple, du côté de Portland, C.J. McCollum a confirmé ces instants troubles à venir. Même si d’autres joueurs vont les vivre également.

« Au niveau de l’état de l’esprit, du mental, c’est compliqué, comme pour le reste des afro-américains ici », affirme l’arrière des Blazers à The Oregonian. « Mais en même temps, comme tout le monde, je vais essayer de traverser tout ça. »

Surtout que pour les Blazers, la situation est particulièrement compliquée. Ils sont menés 3-1 contre les Lakers et vont devoir survivre sans leur meilleur joueur, Damian Lillard, touché au genou et rentré à Portland. Comment imaginer une victoire et non une élimination ce samedi soir (match à 03h00) ?

« Ce qu’on vit en ce moment est bien plus important que le basket », estime de son côté Carmelo Anthony. « Cela va être très difficile de se changer les idées avec tout ce qu’il se passe autour de nous, avec les choses qui affectent nos communautés, pour simplement jouer au basket. On est sur le fil du rasoir mais on le doit le faire. »

Terry Stotts pense pouvoir s’appuyer sur le professionnalisme de ses troupes. « On a un travail à faire, malgré une période troublante pour notre pays à de multiples niveaux : la pandémie, l’injustice sociale et les violences policières. »