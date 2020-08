Damian Lillard rentre à Portland

On ne sait pas si la saison NBA va reprendre, mais ce sera sans Damian Lillard. Les Blazers ont annoncé que leur meneur de jeu avait décidé de quitter la bulle pour rentrer à Portland. Alors qu’une deuxième IRM a révélé une entorse au genou droit, le joueur a souhaité rentrer dans l’Oregon pour être à nouveau examiné.

Officiellement, il n’est pas forfait pour la fin de saison, et il pourrait même revenir dans la « bulle » après la période de quarantaine obligatoire. Mais ça n’en prend évidemment pas le chemin. A la fois parce que la fin de saison est pour l’instant en suspens, mais aussi parce que les Blazers sont au bord de l’élimination, menés 3-1 par les Lakers.

Elu MVP de la « bulle » après avoir tourné à 37.6 points et 9.6 passes avec un très propre 44% de réussite à 3-points, Damian Lillard avait commencé à baisser le pied depuis le début des playoffs avec l’enchaînement des matchs, et il tournait à 24 points et 4 passes de moyenne à 39% aux tirs dans la série face aux Lakers.