Le Jazz ne veut pas griller une autre cartouche

Habitué, dans cette série, à réaliser de gros troisièmes quart-temps pour s’envoler face aux Nuggets, le Jazz n’y est pas parvenu cette nuit. Rentré au vestiaire avec neuf points d’avance, Utah a pourtant fait grimper cet écart jusqu’à +15 dans cette troisième période (71-56).

De quoi laisser penser que Donovan Mitchell et les autres allaient en finir dès cette cinquième manche.

C’était sans compter sur un Jamal Murray de feu qui a, une nouvelle fois, galvanisé sa formation pour lui offrir le droit de survivre avec un sixième match. Un revirement difficile à avaler du côté du Jazz.

« J’ai trouvé que nous avons perdu notre sang-froid lorsque nous étions devant« , regrette Quin Snyder. « Bien souvent, quand une équipe fait un run, on est un peu distrait et pas aussi concentré en défense. Et c’est là que nous devons nous rassembler encore plus. Nos gars le savent et on en ressortira préparés pour le prochain match. »

Défensivement, Royce O’Neale s’est par exemple retrouvé à plusieurs reprises très en retard pour sortir sur Jamal Murray derrière l’arc. Ce même Jaml Murray, qui a tout de même joué toute la seconde période et a paru usé à la fin du troisième acte, n’a pourtant quasiment jamais été « trappé ».

Une bonne leçon pour le Jazz

Le meneur a aussi eu de la réussite, à l’image de ce tir primé, grand ouvert, à trois minutes du terme qui a rebondi cinq fois sur le cercle avant de tomber.

« On s’est un peu laissé chambouler par certaines actions, » juge Mike Conley. « Le fait de ne pas pouvoir passer à l’action suivante nous a un peu gênés ce soir. Ils jouaient sans rien à perdre et nous ont vraiment dépassés. On ne doit pas s’éloigner de notre objectif. L’équipe d’en face se fiche de ce qui nous passe par la tête. Ils continuer à pousser et à se battre. C’est ce que font les équipes comme Denver. Ils ne vont pas jeter l’éponge facilement. »

Même si cette défaite est susceptible de changer la dynamique de la série en faveur de Denver, le vétéran de l’équipe, et joueur le plus expérimenté en playoffs, veut rester serein.

« Le fait d’être à 3-2 et d’avoir une nouvelle chance de conclure au prochain match est l’occasion d’apprendre pour nous. Nous ne sommes pas parfaits, nous apprenons toujours en avançant. Cette équipe a beaucoup de potentiel donc c’est une belle expérience en termes d’apprentissage de se retrouver dans une situation comme ce soir, dans un grand moment de playoffs. Parce que si ce n’était pas arrivé ce soir, cela pourrait se produire dans une autre série ou à un autre moment. C’est une bonne chose de devoir passer par là. »