Le MVP de la nuit : Jamal Murray version superstar

Et si c’était lui le meilleur joueur de ce premier tour des playoffs ? Alors que Luka Doncic et Donovan Mitchell ont crevé l’écran lors de cette première semaine de playoffs, Jamal Murray n’a finalement rien à leur envier, et cette nuit, il a été éblouissant. Alors que sa formation était menée de 15 points en début de 3e quart-temps, le meneur des Nuggets a carrément pris le match à son compte, et il a dynamité la défense du Jazz.

Déjà impressionnant l’an passé face aux Spurs et aux Blazers, Murray a franchi un cap, et il n’est plus très loin des meilleurs à son poste quand on le voit jouer comme ça. Physique, rapide et mature, le Canadien sait tout faire, et sa capacité à agresser la défense en permanence rappelle les meilleurs attaquants à son poste. « Quand il joue comme ça, on gagne ou on n’est pas loin. On a besoin qu’il soit comme ça » explique Jokic, qui a tenu la baraque pendant toute la 1ère mi-temps.

33 points en deuxième mi-temps !

Déjà auteur de 50 points dans le Game 4, Murray prend feu en 3e quart-temps, et il ne se contente pas de scorer. Il s’arrache au rebond, il délivre de superbes passes, comme celle pour Jokic dans le corner qui scelle la victoire. Il est partout, et il n’a pas peur d’aller défier Rudy Gobert, et il ajoute même une note artistique avec son lay up à 360°. A l’arrivée, la feuille de stats est sublime : 42 pts, 8 rbds et 8 pds. A 17 sur 26 aux tirs ! Sur la seule seconde mi-temps, il inscrit 33 points sans sortir la moindre seconde.

« C’était le Jamal Murray Show » résume Mike Malone. « Jamal adore ces moments. Il n’en a pas peur. Certains joueurs fuient ce genre de moment. Lui les recherche. Son attitude, son assurance sont contagieuses pour tous nos autres joueurs. »

Pourtant touché à un genou, Murray semble habité dans ces playoffs. Son duel avec Donovan Mitchell est vraiment magnifique, et il les fait entrer tous les deux dans une autre dimension, celle des « superstars ».