James Harden : « Un désastre des deux côtés du terrain »

Tout est à recommencer pour les Rockets. En quatre jours, Houston a perdu son avantage de deux matches et se retrouve à égalité face au Thunder. Par conséquent, la frustration est grande chez James Harden.

Et pour cause : les Rockets menaient de 15 points en troisième quart-temps avec une domination claire sur la rencontre. Une avance dilapidée, qui a laissé une chance au Thunder d’arracher ce Game 4 dans le « money time ».

« On s’est écarté de tout ce qui fonctionnait », constate James Harden pour le Houston Chronicle. « On n’a plus marqué, on n’a plus défendu. Ils ont fait leur run. Donc, c’était un désastre des deux côtés du terrain. On s’est trop détendu et ils ont gagné en confiance. »

Un chiffre illustre cette panne : après avoir inscrit leurs huit premiers paniers à 3-pts en seconde mi-temps, les Rockets ont marqué seulement 3 tirs primés sur les 23 tentatives suivantes !

« Une grande majorité était des bons tirs », assume le MVP 2018, qui a compilé 32 points, 15 passes, 8 rebonds et 4 interceptions. « Ce sont des shoots qu’on prend habituellement. Peut-être que sur certains, on pouvait faire mieux et prendre des meilleurs tirs à la place. Mais pour le reste, c’étaient de bons catch-and-shoot. »

En dernier quart-temps, Houston a donc seulement marqué 21 points à 8/25 au shoot et 4/19 à 3-pts. De plus, alors que la fin de rencontre était serrée, ils n’ont shooté qu’un lancer-franc et James Harden a perdu un ballon important à 55 secondes du terme, sur une passe très mal assurée, car il voulait relancer vite.

Ensuite, c’est Dennis Schroder qui inscrira le panier décisif, avant que le Thunder et Chris Paul assurent définitivement leur victoire aux lancers-francs.

La défense texane, si efficace dans le Game 2, n’a pas suivi. « On doit faire mieux individuellement en défense, faire plus d’effort », estime Eric Gordon. « On a mis assez de points, mais ils ont continué de marquer. »

Mike D’Antoni, lui, semblait moins sévère sur ce scénario. « On a eu des tirs, on ne les a pas mis. On a aussi perdu quelques ballons. Donc on pouvait gagner, mais on ne l’a simplement pas fait. »