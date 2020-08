Thunder – Rockets : le dernier mot pour l’inusable Chris Paul

Le Thunder prend le meilleur départ avec une grosse adresse à 3-points (11-3), et tour à tour, Danilo Gallinari, Shai Gilgeous-Alexander et Luguentz Dort font mouche. Sous les panneaux, Steven Adams écrase un gros dunk pour garder les commandes(14-9). Côté Houston, on est sur un rythme de sénateurs avec une bonne circulation de balle en attendant une ouverture. James Harden commence à s’échauffer le bras, et il égalise après deux 3-points (14-14). On assiste à un vrai concours à 3-points, et les deux formations sont très adroites.

Après huit minutes, Houston a pris une courte avance (29-28) et les deux équipes cumulent un très propre 11 sur 17 à 3-points ! Harden est très facile, et il donne quatre points d’avance (34-30) avant de rejoindre le banc avec une ligne de stats quasi parfaite (15 pts, 4 pds à 5 sur 6 aux tirs). Sur le parquet, Jeff Green et Dennis Schroder s’invitent dans ce concours longue distance, et après douze minutes, Houston mène 37-35 avec un 8 sur 15 à 3-points.

James Harden très facile

Le match perd clairement en intensité en début de 2e quart-temps, et c’est Danuel House Jr qui se charge de refroidir le bouillant Schroder. L’Allemand tient la baraque, et OKC reste au contact (48-46). Il reçoit le soutien de Gilgeous-Alexander, en confiance sur son tir extérieur. A Houston, James Harden est toujours aussi facile et altruiste. Il cherche d’abord à passer avant de shooter, et quand il loupe son 3-points, le précieux Tucker est au rebond offensif (56-51). Après un temps-mort d’OKC, les deux équipes haussent le niveau en défense. Sous les yeux de Russell Westbrook, qui porte le maillot de Kobe Bryant, les switchs sont plus efficaces et deux possessions se terminent sur des shoots casse-croûte.

Le match devient plus haché, et ça devient compliqué de marquer. Moment choisi par Chris Paul pour contrôler la fin de mi-temps, et il égalise à 58-58, avant que Gilgeous-Alexander ne redonne l’avantage à OKC (60-58). Mais derrière, Paul perd un ballon, et Harden s’en va dunker pour renvoyer les deux équipes aux vestiaires, dos à dos (60-60). Sur le quart-temps, les deux équipes compilent un 4 sur 18 à 3-points…

8 sur 8 à 3-points pour débuter la 2e mi-temps !

Mais la pause a fait du bien, et Houston débute par quatre tirs à 3-points en deux minutes ! OKC tente de résister mais Houston s’échappe (72-66). Harden et Gordon sont en feu, et le Thunder est au bord de la rupture (80-69) avec des Rockets à 8 sur 8 à 3-points dans le quart-temps. Et c’est au tour de Tucker et House de s’y mettre… Pauvre Thunder qui subit un pilonnage, et quand la défense monte d’un cran, elle se fait piéger dans l’axe (88-73). Pauvre Thunder qui voit Dort rejoindre le banc avec cinq fautes. Ça ne sent pas bon avec 13 points de retard (90-77) à quatre minutes de la fin du quart-temps.

Un quart-temps qui se termine sur un choc entre Nerlens Noel et Tucker qui reste au sol, touché à l’épaule. Le défenseur des Rockets a du mal à retrouver des sensations dans le bras gauche, et il quitte le terrain. OKC en profite et Chris Paul s’en va chercher le And-1 pour ramener sa formation à -6 (93-87). Le Thunder est transfiguré, et Schroder marque au buzzer à 10 mètres pour ramener le Thunder à une petite unité (93-92). Houston vient d’encaisser un 13-0 !

Chris Paul, le patron

A 3-points, évidemment, Covington stoppe l’hémorragie mais le Thunder garde le même rythme avec un Nerlens Noel très actif en attaque comme en défense, et aux lancers-francs, OKC repasse devant (98-96). Ce début de quart-temps est marqué par beaucoup de déchets des deux côtés, et Houston manque d’imagination avec la recherche systématique de tirs à 3-points. Mais ça suffit pour reprendre les commandes (99-98). OKC reste sur ses bases, et Gallinari fait mouche de loin (103-99). Houston n’a plus marqué depuis trois minutes, et OKC n’en profite pas.

A quatre minutes de la fin, le Thunder n’a qu’un point d’avance (103-102), et Donovan sort Adams pour relancer son cinq « very small ball ». En face, Houston déjoue. Plus rien ne rentre, et le Thunder est patient en attaque pour trouver la meilleure ouverture. Mais le rythme est cassé par un « challenge » après un drive de Gallinari. Les arbitres inversent leur décision et c’est une faute offensive. A moins de trois minutes de la fin, c’est évidemment très important, et Houston en profite pour repasser devant (106-105). Les Rockets perdent des ballons, et Chris Paul les punit. Le meneur All-Star est bouillant, et il reçoit le soutien de Schroder pour prendre trois points d’avance (111-108).

A 18 secondes de la fin, Paul ajoute deux lancers, et OKC a désormais cinq points d’avance (113-108), et la fin de match se transforme en une opposition entre les lancers du Thunder et les 3-points des Rockets. Houston s’empare d’un nouveau record avec 58 tentatives à 3-points, mais joue très mal la dernière possession du Thunder. Résultat, OKC garde son avantage jusqu’au bout malgré le panier de 20 mètres de House Jr (117-114). Une victoire qui leur permet d’égaliser à 2-2.