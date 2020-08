Les Lakers écrasent les Blazers lors du « Mamba Day »

Vêtus de leur maillot en hommage à Kobe Bryant, les Lakers vont vivre un « Mamba Day » mémorable.

Agressifs en défense comme en attaque, ils débutent cette rencontre par un 15-0 ! Anthony Davis est omniprésent dans ce premier quart-temps (16 points, 3 rebonds, 3 passes, 2 contres) et seul Jusuf Nurkic parvient à exister côté Blazers. Après douze minutes à sens unique et de haute volée, les « Purple and Gold » font logiquement la course en tête dans ce Game 4 charnière (43-25).

Toujours en pleine bourre à 3-points, Los Angeles continue sur sa lancée dans le deuxième acte. C’est désormais au tour de LeBron James de se mettre en évidence dans cette partie. L’ailier s’occupe de tout pour son équipe et l’écart se stabilise autour de la vingtaine de points (56-35).

Les Lakers sur un nuage

À l’image de C.J. McCollum qui récolte une faute technique, Portland se frustre devant la réussite insolente des Californiens : 62% aux tirs et 58% à 3-points ! En pleine confiance, les hommes de Frank Vogel sont sur un nuage et regagnent les vestiaires avec une avance considérable (80-51). James et Davis culminent respectivement à 22 et 18 points. La seconde période risque d’être longue pour les joueurs de l’Oregon…

Quel meilleur exemple que ce tir à 3-points à plus de 10 mètres, et en première intention, de LeBron James pour symboliser l’état de grâce dans lequel se trouvent les Lakers ce soir ? La pause n’a eu aucun effet sur leur niveau de jeu et l’écart continue de grimper, encore et toujours (91-53).

À l’aide notamment de deux 3+1 de C.J. McCollum puis Carmelo Anthony, les Blazers placent leur premier « run » du match et se rebiffent quelque peu. Un 16-5 les ramène sous la barre des 30 unités. Moins adroits et coupables d’un léger relâchement, les « Purple and Gold » laissent leurs adversaires reprendre un peu confiance. Montée jusqu’à 38 points, l’avance de L.A. n’est plus « que » de 25 points à douze minutes de la fin (112-87).

Lillard blessé au genou

En début de quatrième quart-temps, Kyle Kuzma et Dwight Howard se chargeront de garder Portland à distance raisonnable pour assurer le succès des leurs. Les traditionnels remplaçants auront ensuite tout le loisir de soigner leurs statistiques dans ce « garbage time » de grande ampleur. Los Angeles s’impose finalement 135-115 et fait le break dans cette série.

LeBron James aura honoré comme il se doit la mémoire de Kobe Bryant en devenant le premier joueur des Lakers depuis le « Black Mamba », en mai 2010, à cumuler au moins 30 points et 10 passes en playoffs. En seulement 18 minutes, douleurs au dos oblige, Anthony Davis aura lui compilé 18 points, 5 rebonds, 5 passes et 2 contres (avec un +/- de +37 !) tandis que Kyle Kuzma ajoute 18 unités en sortie de banc.

Côté Blazers, Jusuf Nurkic (20 points, 13 rebonds) a été le plus en vue en raison des matchs compliqués de Damian Lillard (11 points) et C.J. McCollum (18 points). À noter, d’ailleurs, la nouvelle sortie sur blessure du meneur All-Star, cette fois-ci pour une alerte au genou droit. Les efforts déployés ces dernières semaines par les hommes de Terry Stotts commencent à se faire sentir physiquement…