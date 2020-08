Nick Nurse élu Coach Of The Year 2020

Champion NBA pour sa première saison comme « head coach », Nick Nurse enchaîne avec un trophée de Coach Of The Year pour la formidable saison des Raptors. L’ancien assistant de Dwane Casey est parvenu à placer Toronto à la deuxième place de l’Est malgré les départs de Kawhi Leonard et Danny Green, et de nombreuses blessures.

En deux ans, Nick Nurse a créé une véritable identité et l’équilibre de l’équipe reste intact malgré les allers-retours de joueurs entre l’infirmerie et le terrain.

On peut aussi souligner ses qualités de formateur, mais aussi sa capacité à s’adapter aux différentes situations. Il n’a pas hésité à titulariser Fred VanVleet, et finalement ce backcourt de petite taille fonctionne parfaitement.

On peut d’ailleurs parler de plébiscite dans le scrutin puisqu’il obtient 90 1ère place sur 100 possibles, et il laisse des miettes à Mike Budenholzer (Bucks), vainqueur en 2019, Billy Donovan (Thunder) et Erik Spoelstra (Heat).

Taylor Jenkins n’arrive qu’en sixième position malgré l’épatante saison des Grizzlies.