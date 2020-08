Pour Nick Nurse, les Raptors adorent briller dans l’ombre

Avec 33 points, Kyle Lowry a illuminé la partie, mais c’est bien le collectif des Raptors qui a dominé les Lakers. Tout n’a pas été parfait, mais sur certaines séquences, notamment en tout début de rencontre, la circulation de balle et l’équilibre offensif ont été remarquables.

Les champions 2019 ont repris là où ils s’étaient arrêtés en mars dernier, au moment de la coupure. Cette victoire contre Los Angeles confirme les forces de Toronto, même si les Canadiens n’ont toujours pas un statut de favori similaire à celui des deux franchises de Los Angeles ou des Bucks.

« Oui, peut-être », répond Nick Nurse après la rencontre à ESPN. « Je pense que personne ne fait vraiment attention à nous, ça a toujours été comme ça, mais ça me va. On sait qu’on est difficile à battre. Vraiment. Et je pense qu’on peut encore faire mieux. »

« Les médias ne parlent peut-être pas assez d’eux car Kawhi Leonard est parti, mais les joueurs de la ligue savent à quoi s’en tenir »

Avec 41 % de réussite au shoot, 14 ballons perdus et un banc trop timide (15 points) face aux Lakers, les troupes de Nick Nurse ont effectivement encore des choses à améliorer mais la machine tourne déjà bien, notamment en défense puisque les Lakers ont shooté à 35 % de réussite et perdu 17 ballons.

« Pendant un temps-mort, dans le deuxième quart-temps je crois, j’ai regardé les statistiques et j’étais étonné : on menait et pourtant on shootait à 30 % de réussite », poursuit l’entraîneur de Toronto. « C’est grâce à la défense qu’on peut exister dans ces moments-là. »

Solidement installés à la deuxième place à l’Est, qu’ils devraient conserver à l’issue de la fin de saison régulière, les Raptors ont reçu les félicitations de LeBron James.

« C’est une grande équipe. Il n’y a pas de ‘mais’, de ‘si’ ou de ‘et’. Ils sont très bien coachés et ils ont l’ADN d’un champion. On ne peut pas le retirer à une équipe qui a gagné le titre. Et même avant, ils avaient une équipe avec des joueurs rodés aux playoffs et aux grands matches FIBA, comme Marc Gasol. Les médias ne parlent peut-être pas assez d’eux car Kawhi Leonard est parti, mais les joueurs de la ligue savent à quoi s’en tenir. »