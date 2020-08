Kyle Lowry et les Raptors font plier les Lakers pour la 11e fois de suite

Sous l’impulsion de leur collectif toujours aussi bien huilé, les Raptors démarrent fort avec un 13-0. Après n’avoir inscrit aucun point en cinq minutes, les Lakers se mettent en route et reviennent à hauteur de leurs adversaires. Pour ce faire, ils s’appuient – comme face aux Clippers – sur leur agressivité défensive et sur leurs remplaçants. Au bout d’un quart-temps, les Canadiens ne mènent plus que d’une possession (23-21).

Incisif, Dion Waiters permet aux siens de passer devant d’entrée de deuxième acte (28-27). Les deux équipes font désormais jeu égal dans une affiche qui n’est pas la plus rythmée qui soit. Ce sont finalement les hommes de Frank Vogel qui virent en tête à la pause (44-41), malgré la discrétion inhabituelle de LeBron James et Anthony Davis. À eux deux, ils ne cumulent que 8 points : leur plus petit total de la saison à la mi-temps d’une rencontre.

Un match de séries

La seconde période repart sur les mêmes bases. Omniprésent, Kyle Lowry surnage côté Toronto et instigue un 8-0 des siens (49-47). À l’image de Danny Green (0/6 derrière l’arc), les joueurs de Los Angeles se déchirent à 3-points et cette maladresse permet aux champions en titre, auteurs d’un 22-3, de s’échapper (63-50).

Les Californiens stoppent cependant l’hémorragie grâce à l’activité d’Alex Caruso et en comptant sur leur agressivité, qui leur fait engranger des points sur la ligne des lancers francs par l’intermédiaire d’AD. À douze minutes de la fin, les hommes de Nick Nurse mènent toujours (72-70).

Dans le dernier quart-temps, le « King » marque par deux fois à 3-points et remet les Angelenos devant, avant qu’OG Anunoby ne l’imite. L’intensité et l’adresse augmentent à mesure que le « money time » approche (80-80).

Kyle Lowry taille patron

Plus solides et plus en jambes, les Raptors parviennent néanmoins à creuser un nouvel écart dans le sillage d’un Kyle Lowry intenable de loin comme de près. Sur un nuage, le meneur All-Star aura été l’artisan principal du succès de sa franchise (107-92) contre le leader de la conférence Ouest.

Avec ses 33 points, 14 rebonds et 6 passes décisives, Kyle Lowry a donc été le plus en vue tandis qu’OG Anunoby (23 points à 8/9 aux tirs) et Fred VanVleet (13 points, 11 passes) l’ont épaulé à merveille.

Les 20 points, 10 rebonds et 5 passes décisives de LeBron James n’auront guère été suffisants en face, Anthony Davis (14 points, 6 rebonds, à 2/7 aux tirs) ayant été beaucoup plus discret qu’à l’accoutumée. À noter les 39 points du trio Alex Caruso – Dion Waiters – Kyle Kuzma, une fois encore précieux en sortie de banc.

La série se poursuit pour Toronto qui n’a plus perdu face aux Lakers depuis 11 matchs et un soir de novembre 2014. Les Canadiens affronteront le Heat après-demain tandis que Los Angeles défiera le Jazz quelques heures plus tard.