Pour célébrer la « Mamba Week » et l’anniversaire de la naissance de Kobe Bryant, décédé le 26 janvier dernier à 41 ans, le LA Times révèle que les Lakers ont décidé de porter un maillot « Black Mamba ». Mais attention, ils ne le feront que s’ils se qualifient contre les Blazers dans une série qui débute mardi.

Ce maillot « Black Mamba » est sorti en janvier 2018 dans la gamme « City Editions », et les Lakers l’avaient porté à neuf reprises. Ses particularités ? Le tissu imite la peau du serpent, il est noir, et on trouve les numéros 8 et 24 à l’arrière du short. On trouve également les 16 étoiles, qui symbolisent les 16 titres, sur les bords du short.